Sớm đưa nước sạch trở lại cho người dân xã Chân Mây-Lăng Cô

Liên quan đến việc hàng nghìn hộ dân xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhiều ngày do nắng nóng kéo dài, mà phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh ngày 27/8 vừa qua, các đơn vị đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khắc phục, nhằm sớm cấp nước sinh hoạt phục vụ người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hồ chứa nước Thủy Yên (xã Chân Mây-Lăng Cô), các cán bộ và công nhân kỹ thuật của Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) đang khẩn trương lắp đặt hệ thống xử lý nước, trạm tăng áp và đường ống cấp nước.

Ông Phạm Lê Huy, Trưởng phòng Kỹ thuật HueWACO cho biết dưới sự chỉ đạo và quan tâm của lãnh đạo thành phố Huế, từ ngày 26/8, HueWACO đã huy động hơn 100 nhân lực gồm nhiều cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề tập trung thi công. Sau ba ngày triển khai, đến nay HueWACO đã vận hành thử nghiệm và đang điều chỉnh công nghệ để sớm cấp nước cho người dân.

Trong quá trình thi công, công ty đã tổ chức hơn 6 mũi thi công, lắp đặt hơn 4.000 m đường ống. Đồng thời, HueWACO tăng cường cấp nước từ Nhà máy Lộc An qua Chân Mây, vận hành liên hoàn 5 trạm tăng áp với công suất có thể vận chuyển hơn 2.000m3 nước/ngày đêm.

HueWACO cam kết phấn đấu hoàn thành Trạm xử lý nước Thủy Yên trước ngày 31/8 nhằm đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân.

Sau nhiều ngày thiếu nước sạch, sáng 29/8, gia đình ông Nguyễn Anh Kiệt (thôn An Bằng, xã Chân Mây-Lăng Cô, đã được sử dụng nước sạch trở lại.

Ông Kiệt vui mừng chia sẻ: "Những ngày qua, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nước sạch. Mọi sinh hoạt dường như bị đảo lộn. Hôm nay có nước sạch trở lại, nước chảy cũng rất mạnh. Tôi cảm thấy rất vui và thoải mái."

Làm việc với HueWACO chiều 28/8, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế lưu ý, nhu cầu sử dụng nước sẽ tiếp tục gia tăng cùng với sự phát triển của công nghiệp, du lịch, thương mại và dịch vụ.

Do đó, HueWACO phải chủ động dự báo nhu cầu, xây dựng lộ trình đầu tư, bảo đảm nguồn nước ổn định cho đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời, cần xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước bài bản; chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó với các sự cố ô nhiễm, nghiên cứu tổ chức diễn tập và bố trí hệ thống xử lý nước có tính cơ động để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

HueWACO hiện cung cấp nước sạch cho gần 98% dân số toàn thành phố Huế với khoảng 320.000 đấu nối, phục vụ gần 1,2 triệu người. Hệ thống cấp nước gồm 26 nhà máy, 60 trạm bơm và trạm trung chuyển, điều áp, hơn 5.400km đường ống; tổng công suất thiết kế đạt khoảng 280.000m3/ngày đêm.

Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến khả năng cấp nước của công ty, đặc biệt tại hai xã Phú Lộc và Chân Mây-Lăng Cô.

Các cán bộ và công nhân kỹ thuật của Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) đội nắng khẩn trương lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch Thủy Yên. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tại xã Phú Lộc, Nhà máy nước Lộc Trì đã vận hành tối đa công suất được cấp phép 2.000m3/ngày đêm, nhưng lượng nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 58% nhu cầu sử dụng. Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã cho phép nâng dần công suất khai thác và từ ngày 8/7 nâng lên 4.000m3/ngày đêm nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước.

Tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Nhà máy nước Chân Mây có công suất khai thác được cấp phép 12.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, đến ngày 27/8, tổng lưu lượng nước từ suối Bàu Ghè và khe Mệ chỉ còn khoảng 6.240m3/ngày đêm, giảm khoảng 48% so với công suất được cấp phép. Nguồn bổ sung từ mỏ đá Thừa Lưu khoảng 1.800m3/ngày đêm nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Trước tình hình trên, HueWACO đã tạm thời cấp nước bằng xe bồn tại những địa bàn cuối nguồn, vùng cao và tăng cường giám sát chất lượng nguồn nước. Hiện, công ty đang khẩn trương lắp đặt Trạm xử lý nước Thủy Yên công suất 4.000m3/ngày đêm./.

Nắng nóng kéo dài, hơn 10 nghìn hộ dân Chân Mây-Lăng Cô thiếu nước sạch Dưới cái nắng hè oi bức đến rát da, khoảng 11 giờ trưa, người dân thôn Thủy Yên Hạ, xã Chân Mây - Lăng Cô (thành phố Huế) lũ lượt mang theo mọi vật dụng có thể chứa nước đặt ở trước đường.