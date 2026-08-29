Xử lý 4 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc

Theo Cục Cảnh sát giao thông, sáng 29/8, các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 và số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông) đã kiểm tra, xác minh, lập biên bản 6 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc; trong đó có 4 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn.

Cụ thể, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 xử lý 3 trường hợp vi phạm trên tuyến Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn, gồm 1 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn và 2 trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 xử lý 3 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến do đơn vị phụ trách.

Tính từ ngày 26/8 đến nay, hai đơn vị đã xử lý 19 trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong những ngày đầu kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng cao, song đa số lái xe có ý thức giữ khoảng cách, đi đúng làn đường, chấp hành tốc độ; tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục giảm rõ rệt, góp phần hạn chế nguy cơ va chạm, tai nạn và duy trì giao thông ổn định.

Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn, qua đó góp phần hình thành thói quen lái xe an toàn, giảm nguy cơ tai nạn trên các tuyến cao tốc.

Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết từ ngày 1/3/2027, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe trong điều kiện giao thông thực tế.

Nội dung sát hạch chú trọng việc chấp hành quy tắc giao thông, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn, vượt xe và các kỹ năng cần thiết khác.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần đi đúng làn đường, đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn và tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông./.

Khoảng cách an toàn giữa các xe trên đường cao tốc được xác định như thế nào? Việc xử lý hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn được thực hiện trong điều kiện giao thông thông thoáng, đối với những thời điểm ùn tắc, việc xử lý sẽ được xem xét phù hợp với tình hình thực tế.