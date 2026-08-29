Phú Thọ: Đường tỉnh 448 xuất hiện dấu hiệu nứt, lún, có nguy cơ mất an toàn

Mưa to đến rất to kéo dài đã khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn khu vực Hòa Bình (cũ), tỉnh Phú Thọ xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún. Trên tuyến đường tỉnh 448, thuộc phường Kỳ Sơn, nhiều vị trí taluy dương bị sạt trượt, đất đá tràn xuống mặt đường; một số đoạn nền đường xuất hiện dấu hiệu nứt, lún, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và phương tiện.

Theo báo cáo, tại Km2+490, thuộc tổ 11, phường Kỳ Sơn, mưa lớn đã khiến mặt đường xuất hiện vết nứt kéo dài từ khu vực tim đường về phía taluy âm. Qua kiểm tra, vết nứt dài khoảng 20-22m, rộng từ 8-10cm.

Phần nền đường phía taluy âm có dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt. Vết nứt xuất hiện vào ngày 22/8.

Đến ngày 27/8, tình trạng nứt, lún tiếp tục diễn biến, mức độ nguy hiểm gia tăng. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, khu vực Km2+490 có nguy cơ sạt lở khối lượng lớn đất, đá xuống phía taluy âm, làm ảnh hưởng đến kết cấu nền, mặt đường và đe dọa trực tiếp đến an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông.

Không chỉ tại Km2+490, trên tuyến đường tỉnh 448 còn xuất hiện hàng chục điểm sạt lở với mức độ khác nhau. Tại Km16+250, mưa lớn liên tục đã khiến hàng chục mét khối đất, đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường. Dù đã được kiểm tra, cảnh báo, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt nếu mưa lớn tiếp diễn.

Tình trạng đất đá phía taluy âm đường tỉnh 448 có nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu có mưa lớn. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Phó Trưởng phòng Kinh tế phường Kỳ Sơn Hoàng Lê Trung cho biết đường tỉnh 448 dài khoảng 30km, là tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 6 với đường 12B, đi qua địa bàn phường Kỳ Sơn và xã Nật Sơn.

Tuyến đường chủ yếu đi qua khu vực có địa hình đồi núi phức tạp, nhiều đoạn được mở men theo sườn đồi, núi, có những vị trí taluy cao hàng chục mét nên nguy cơ sạt lở luôn hiện hữu, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Đáng chú ý, tại Km2+490 là vị trí mới phát sinh, có diễn biến phức tạp và được đánh giá là một trong những điểm có mức độ nguy hiểm cao trên tuyến. Trong khi đó, đây là tuyến đường kết nối liên xã, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, có lưu lượng phương tiện qua lại tương đối lớn. Vì vậy, yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông được địa phương đặt lên hàng đầu.

Ngay sau khi phát hiện các điểm sạt lở, sụt lún, chính quyền phường Kỳ Sơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Tại các vị trí nguy hiểm, lực lượng chức năng tiến hành cắm cọc, căng dây phản quang, dựng biển cảnh báo và hướng dẫn người dân, phương tiện hạn chế hoặc không đi vào khu vực có nguy cơ sạt trượt.

Riêng tại khu vực Km2+490, phương án tổ chức giao thông đã được triển khai nhằm hạn chế tác động lên phần nền đường đang mất ổn định.

Các phương tiện được kiểm soát khi lưu thông qua khu vực; những phương tiện không bảo đảm điều kiện được hướng dẫn lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh nguy cơ xảy ra sự cố.

Các phương tiện di chuyển theo hướng từ xã Nật Sơn đến phường Kỳ Sơn và ngược lại khi đến khu vực xảy ra sụt lún đều được lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng. Việc kiểm soát giao thông được tăng cường, nhất là trong thời điểm có mưa lớn hoặc vào ban đêm, khi nguy cơ sạt trượt có thể diễn biến nhanh và khó lường.

Tuyến đường tỉnh 448 hạn chế các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Bẩy, người dân phường Kỳ Sơn, cho biết việc đi lại trên tuyến đường trong những ngày qua gặp nhiều khó khăn, nhất là khi trời mưa. Người dân địa phương đã được lực lượng chức năng thông tin về tình trạng nguy hiểm tại các điểm sạt lở, đồng thời nhắc nhở chấp hành nghiêm phương án phân luồng, không cố tình đi vào khu vực đã được cảnh báo.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn, Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Sơn đã giao Công an phường bố trí lực lượng canh gác tại các điểm sạt lở và những vị trí có nguy cơ cao. Mỗi điểm được bố trí từ 3-5 cán bộ, chiến sỹ, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để tổ chức cảnh báo, hướng dẫn và phân luồng giao thông.

Trung tá Trần Duy Quý, cán bộ Công an phường Kỳ Sơn cho biết lực lượng công an duy trì túc trực tại các điểm xung yếu, nhất là những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở, nhằm kịp thời phát hiện diễn biến bất thường, cảnh báo người dân và điều tiết phương tiện.

Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, công tác kiểm soát phương tiện qua khu vực nguy hiểm được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Đường tỉnh 448 là tuyến giao thông quan trọng, kết nối từ Quốc lộ 6 với đường 12B, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn.

Do đó, cùng với các giải pháp bảo đảm an toàn trước mắt, việc sớm khắc phục các điểm sạt lở, sụt lún, ổn định nền đường là yêu cầu cấp thiết. Về lâu dài, các giải pháp gia cố, ổn định nền đường, xử lý taluy và hạn chế nguy cơ sạt trượt tái diễn tại những vị trí xung yếu sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng nghiên cứu, triển khai.

Việc xử lý cần bảo đảm vừa khắc phục tình trạng mất an toàn trước mắt, vừa nâng cao khả năng chống chịu của công trình trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Trong thời gian chờ phương án khắc phục được triển khai, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và người điều khiển phương tiện tuyệt đối chấp hành biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng; chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, không tự ý đi vào khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

Đặc biệt, người dân cần hạn chế lưu thông qua các điểm xung yếu vào ban đêm hoặc trong thời gian xảy ra mưa lớn để bảo đảm an toàn.

Cùng với việc duy trì lực lượng túc trực và kiểm soát giao thông, cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở trên toàn tuyến đường tỉnh 448 để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện lưu thông./.

Quảng Ngãi: Quốc lộ 40B sạt lở, sụt lún, nguy cơ chia cắt giao thông Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày, tuyến đường ở Quốc lộ 40B đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng, sụt lún mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.