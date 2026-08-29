Thêm một người tử vong trong vụ nổ tại phòng trọ ở Phú Thọ

Liên quan vụ nổ xảy ra tại khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, một trong ba nạn nhân bị thương nặng đã tử vong, nâng số người chết trong vụ việc lên hai người.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29/8, tại phòng trọ số 404, tầng 4, khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ nổ. Khu nhà trọ do bà Phạm Thị Thủy (sinh năm 1974, trú tại địa phương) đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú từ năm 2025.

Vụ nổ khiến một nam thanh niên tử vong tại hiện trường và 3 nam thanh niên khác bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu trong tình trạng hôn mê, chưa thể tiếp xúc.

Trong số 3 người bị thương, một người đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện, nâng tổng số người tử vong trong vụ nổ lên 2 người.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã xác minh danh tính 3 nạn nhân gồm Nguyễn Nhật Anh (sinh năm 2008), Đinh Trung Dũng (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và Hoàng Văn Thanh, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn VITALINK Việt Nam. Danh tính nạn nhân còn lại đang được xác định.

Vụ nổ khiến phòng 404 cùng hai phòng liền kề là 403 và 405 bị hư hỏng hoàn toàn; một số phòng xung quanh bị ảnh hưởng, phần mái tôn tại khu vực sân để xe tầng 1 bị biến dạng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu đã đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc thăm hỏi, động viên các nạn nhân; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo, các bác sĩ bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị y tế để cấp cứu, điều trị người bị thương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chỉ đạo Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc; Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan hỗ trợ các nạn nhân tử vong và bị thương khi người nhà, thân nhân có mặt.

Cấp ủy, chính quyền xã Bình Xuyên được yêu cầu hỗ trợ các công nhân đang ở trọ tại khu vực xảy ra vụ việc, giúp nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Qua khám nghiệm hiện trường vụ nổ, khám nghiệm tử thi cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân sơ bộ là các nạn nhân thực hiện hành vi tự chế pháo nổ, trong quá trình thao tác dẫn đến phát nổ.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Một người tử vong, 3 người bị thương trong vụ nổ tại phòng trọ ở Phú Thọ Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường nhiều vỏ pháo nổ và pháo nổ thành phẩm, cùng một số chất bột màu vàng và màu đen nghi là nguyên liệu dùng để sản xuất pháo.