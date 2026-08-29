Phát hiện di vật mang tên liệt sỹ Trần Văn Thanh trong quá trình lấy mẫu ADN

Chiều 29/8, ông Trần Đại Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sỹ Tịnh Đông (xã Trường Giang), Đội lấy mẫu số 06 đã phát hiện một di vật có giá trị đặc biệt quan trọng trong phần mộ liệt sỹ.

Theo đó, tại mộ số 10, hàng 12, lô 3, khu A, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví da được lưu giữ cùng hài cốt liệt sỹ.

Dù đã trải qua nhiều năm nằm dưới lòng đất khiến di vật bị hoen ố và phai màu, nhưng phần giấy tờ bên trong ví vẫn còn khá rõ nét.

Trên giấy tờ thể hiện tên Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê quán Quảng Nam, đi kèm dãy số 660037.

Cơ quan chức năng nhận định, đây rất có thể là giấy tờ tùy thân của liệt sỹ nằm trong phần mộ.

Phát hiện này là một trong những manh mối quý giá, cung cấp thêm thông tin có giá trị cao để cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh, làm rõ danh tính liệt sỹ.

Được biết, hoạt động này nằm trong chuỗi triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Tịnh Đông (xã Trường Giang), hiện có tổng số 826 phần mộ, trong đó có tới 621 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Đến nay, Đội lấy mẫu số 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành khai quật hơn 500 phần mộ để lấy mẫu giám định ADN, nỗ lực đưa tên tuổi và thân thế các anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình và đồng đội./.

Quảng Trị: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại Câu Nhi Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, Cựu chiến binh Sư đoàn 308, thân nhân các anh hùng liệt sỹ, người dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ.