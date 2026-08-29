Một người tử vong, 3 người bị thương trong vụ nổ tại phòng trọ ở Phú Thọ

Chiều 29/8, tại một phòng trọ tại thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ nổ khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ nổ xảy ra khoảng 13 giờ 10 phút tại phòng trọ 404, khu nhà trọ thuộc thôn Phục Khải.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Nhiều người dân sống gần khu nhà trọ cũng cho biết vào thời điểm đó đã nghe thấy tiếng nổ lớn.

Ông Đào Văn Cường, một người dân sống gần hiện trường, cho biết đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ rất lớn. Ông chạy ra khỏi nhà và thấy khói bụi bốc lên mù mịt tại dãy nhà trọ.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường nhiều vỏ pháo nổ và pháo nổ thành phẩm, cùng một số chất bột màu vàng và màu đen nghi là nguyên liệu dùng để sản xuất pháo.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ nổ có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.

Vụ việc khiến 1 nam thanh niên tử vong tại hiện trường, 3 nam thanh niên bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu.

Vụ nổ cũng làm hư hỏng các phòng trọ 403, 404, 405 và ảnh hưởng đến một số phòng trọ khác cùng phần mái tôn tại sân chung của khu nhà trọ.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc, xác định hành vi của những người liên quan và làm rõ nguồn gốc các nguyên liệu được sử dụng để sản xuất pháo, xử lý theo quy định của pháp luật./.

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