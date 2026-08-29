Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong ngày 29/8

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ 15 giờ ngày 28/8 đến 15 giờ ngày 29/8, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 25 người.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 14 vụ (31,11%), số người chết giảm 6 người (28,57%) và số người bị thương giảm 8 người (24,24%).

Toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ. Trong khi đó, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện 18.962 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 15.649 trường hợp.

Qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 2.026 trường hợp vi phạm để thông báo phạt nguội, lập biên bản 239 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.389 trường hợp, lập biên bản 680 trường hợp.

Lực lượng chức năng cũng tiếp nhận 16 tin báo vi phạm từ các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và người dân cung cấp, lập biên bản 21 trường hợp.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, riêng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương phát hiện 14.356 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.129 trường hợp; tạm giữ 57 xe ôtô, 2.135 xe môtô và 262 phương tiện khác; tước 252 giấy phép lái xe, trừ điểm 1.935 trường hợp.

Các lỗi vi phạm được phát hiện gồm 1.766 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.439 trường hợp vi phạm tốc độ, 87 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 27 trường hợp quá khổ giới hạn, 140 trường hợp chở quá số người quy định và 177 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện, 12 trường hợp dương tính với ma túy.

Đáng chú ý, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã tổng kiểm soát 1.416 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 191 trường hợp vi phạm; tước 1 giấy phép lái xe, trừ điểm 89 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 636 trường hợp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản 9 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, gồm 7 xe khách và 2 xe con; phạt tiền 45 triệu đồng, tạm giữ 9 giấy phép lái xe và trừ điểm 9 giấy phép lái xe.

Về tình hình giao thông, trong ngày 28/8, từ khoảng 15 giờ, lưu lượng phương tiện trên các tuyến ra, vào cửa ngõ Hà Nội, Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang, Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, đường dẫn sân bay quốc tế Nội Bài và các tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Thái Nguyên tăng cao.

Tại một số khu vực như đường Võ Chí Công, cầu Thăng Long, lối ra Quốc lộ 2, phương tiện di chuyển chậm do va chạm giao thông và rào chắn thi công. Đến khoảng 23 giờ, giao thông trên các tuyến cơ bản trở lại bình thường.

Sáng 29/8, giao thông khu vực nội thành Hà Nội và các tuyến được giao quản lý cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ có lưu lượng phương tiện rất đông ở cả hai chiều, đặc biệt theo hướng từ Hà Nội đi các tỉnh, xuất hiện ùn ứ cục bộ tại một số vị trí nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng, chỉ huy, điều khiển giao thông, bảo đảm phương tiện lưu thông liên tục, an toàn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đông nhưng di chuyển ổn định.

Trên Quốc lộ 1, giao thông bình thường, không xảy ra ùn tắc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện, chủ động phân luồng, điều tiết tại các tuyến, nút giao trọng điểm, nhất là những tuyến hướng ra khỏi các thành phố lớn, nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9./.

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ hoạt động từ 1/9 Từ ngày 1/9, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông sẽ hỗ trợ nạn nhân, gia đình gặp khó khăn, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn.