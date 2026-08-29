Trao tặng ảnh phục dựng cho các gia đình liệt sỹ ở Đồng Nai

Chiều 29/8, Thành đoàn Đồng Nai tổ chức thăm, tặng quà và trao ảnh phục dựng của liệt sỹ cho các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026).

Tại phường Trảng Dài, Đoàn công tác của Thành đoàn đã đến thăm, tặng quà và trao ảnh phục dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho các gia đình liệt sỹ Lương Xuân Bảo, liệt sỹ Vũ Văn Vững và Thương binh đã mất Võ Văn Sáu.

Tại các gia đình, lãnh đạo Thành đoàn Đồng Nai đã hỏi thăm sức khỏe, đời sống của thân nhân các anh hùng liệt sỹ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các liệt sỹ, thương binh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Thành đoàn mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong cộng đồng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Nguyễn Hiếu Trung cho biết, việc trao tặng di ảnh phục dựng các liệt sỹ không chỉ mang ý nghĩa tri ân, giúp thân nhân lưu giữ hình ảnh, ký ức về các liệt sỹ mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống sâu sắc đối với thế hệ trẻ.

Qua đó, đoàn viên, thanh niên có cơ hội hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha anh, từ đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối truyền thống cách mạng, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng và tích cực đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Dịp này, Thành đoàn Đồng Nai trao tặng ảnh phục dựng cho 20 gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn. Những tấm ảnh phục dựng được trao tặng đã nhận được sự đón nhận, trân trọng và xúc động của các gia đình.

Với thân nhân liệt sỹ, đây là món quà tinh thần ý nghĩa, giúp lưu giữ hình ảnh người thân và nhắc nhớ các thế hệ con cháu về sự hy sinh của cha ông vì Tổ quốc./.

Phục dựng di vật ảnh cô gái - hé mở hy vọng xác định danh tính mộ liệt sỹ Việc bức ảnh được lưu giữ cùng hài cốt có thể là một manh mối quan trọng để thân nhân, đồng đội và người quen nhận diện, cung cấp thêm thông tin cho cơ quan chức năng.