Tuyên Quang: Đưa thi thể nạn nhân khỏi hang đá sâu 40 mét

Tối 29/8, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã đưa được thi thể một người dân lên khỏi hang đá sâu hơn 40 mét tại thôn Mao Sao Phìn, xã Lũng Phìn.

Trước đó, hồi 21 giờ 10 phút ngày 28/8, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã Lũng Phìn về việc anh Giàng Mí Sử (sinh năm 1992), trú tại thôn Mao Sao Phìn, xã Lũng Phìn, là người có biểu hiện tâm thần, bị rơi xuống một hang đá sâu trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Giang khẩn trương điều động 10 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Ngay trong đêm tối, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Công an xã, chính quyền địa phương và người dân xác định vị trí hang, khảo sát địa hình, thiết lập khu vực an toàn và triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân.

Công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do hang nằm giữa vùng núi đá, đường vào hiểm trở, cửa hang nhỏ, lòng hang sâu khoảng hơn 40 mét, nhiều đoạn hẹp và ngoằn ngoèo.

Bên trong hang tối, vách đá trơn trượt, không gian chật hẹp, thiếu ôxy, tiềm ẩn nguy cơ đá rơi, mắc kẹt và tai nạn đối với lực lượng làm nhiệm vụ.

Việc đưa cán bộ, chiến sỹ cùng thiết bị chuyên dụng xuống hang phải được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn ở từng vị trí, từng thao tác.

Đến khoảng 11 giờ 50 phút ngày 29/8, tổ công tác phát hiện nạn nhân đã tử vong ở độ sâu khoảng hơn 40 mét.

Trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, Thiếu tá Đào Minh Quân, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Giang cho biết, trước địa hình đặc biệt phức tạp, đơn vị đã lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, sức khỏe và kỹ năng tốt trực tiếp xuống hang; đồng thời thiết lập hệ thống dây cứu nạn, các điểm neo chắc chắn và bố trí lực lượng hỗ trợ từ phía trên.

Đến tối 29/8, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân lên khỏi hang, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình tổ chức mai táng theo quy định./.

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