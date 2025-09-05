Người đàn ông say rượu rơi xuống giếng sâu hơn 20m

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kịp thời cứu sống người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu hơn 20m tại xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào chiều tối 4/9, sau khi uống rượu, ông Viện ra cạnh giếng bỏ hoang gần nhà ngồi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì bất ngờ rơi xuống giếng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Bình Phước đã điều động 1 xe cùng 10 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng khoanh vùng làm việc, thả bình chứa khí oxy để hỗ trợ hô hấp cho nạn nhân. Đồng thời triển khai bộ giá ba chân kết hợp với hệ thống ròng rọc đưa cán bộ chiến sỹ cùng các trang thiết bị xuống giếng sâu, sau đó đưa nạn nhân lên khu vực an toàn.

Đến sáng 5/9, sức khỏe nạn nhân đã dần ổn định./.