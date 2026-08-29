Không giữ khoảng cách an toàn, 12 ôtô gặp tai nạn trên hai cao tốc

Trong hai ngày 28 và 29/8, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên quan đến 12 ôtô trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai và Phan Thiết-Dầu Giây.

Các vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm 11 phương tiện hư hỏng, ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực. Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn.

Khoảng 15 giờ ngày 29/8, tại Km28+700 cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, hướng Dầu Giây đi Phan Thiết, thuộc địa phận xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ôtô con mang biển kiểm soát 29K-025.xx, 60K-087.xx, 51L-650.xx, 51G-304.xx, 51D-958.xx, 51L-600.xx và 65A-477.xx.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm cả 7 phương tiện hư hỏng. Các xe gặp nạn nằm chiếm một làn đường khiến phương tiện qua khu vực phải giảm tốc, giao thông ùn ứ cục bộ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp giải tỏa phương tiện gặp nạn. Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với 7 lái xe không phát hiện trường hợp vi phạm.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định 6 lái xe điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dẫn đến va chạm liên hoàn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, giải quyết.

Trước đó, khoảng 18 giờ 49 phút ngày 28/8, tại Km57+200 cao tốc Nội Bài-Lào Cai, hướng Lào Cai đi Hà Nội, thuộc địa phận xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn liên quan đến 5 ôtô gồm 2 xe tải, 2 xe đầu kéo kéo theo rơmóoc và 1 xe con. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm 4 phương tiện hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Đ.Q.T. điều khiển ôtô đầu kéo biển kiểm soát 21H-016.xx, kéo theo rơ moóc 21R-006.xx không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc.

Hai vụ tai nạn liên tiếp cho thấy nguy cơ từ hành vi bám sát, không duy trì khoảng cách an toàn trên đường cao tốc. Khi xe phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột, việc giữ khoảng cách quá gần khiến người điều khiển phương tiện không đủ thời gian và khoảng cách để xử lý, dễ dẫn đến va chạm liên hoàn.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế nguy cơ ùn tắc do sự cố và nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, chủ động tăng khoảng cách khi trời mưa, đường trơn, sương mù, ban đêm hoặc khi mật độ phương tiện cao; không bám đuôi và cần quan sát từ xa để kịp thời giảm tốc khi dòng phương tiện phía trước có dấu hiệu di chuyển chậm./.

Va chạm liên hoàn 7 ôtô trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây Sau va chạm, 7 xe dừng sát dải phân cách cứng giữa cao tốc, phần đầu và đuôi của các phương tiện bị hư hỏng, rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người.