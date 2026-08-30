Tìm hiểu nghề làm lân mỗi mùa Trung Thu ở Huế

Một tháng trước Trung Thu là mùa cao điểm của nghề làm lân ở Huế, các đơn hàng thường đến từ những đội lân, các tổ chức, doanh nghiệp và các gia đình để tổ chức vui hội Trung thu cho trẻ em.

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Ngày nay, nhu cầu về mẫu mã đầu lân rất đa dạng. Bên cạnh những mẫu đầu lân truyền thống, người thợ phải liên tục sáng tạo thêm kiểu dáng, màu sắc, kích thước để phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Làm đầu lân thủ công trải qua nhiều công đoạn, từ cách chọn tre, uốn khung, bồi giấy đến cách phối màu, vẽ mắt ... đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kinh nghiệm của người thợ. Bước mùa cao điểm, người thợ phải chủ động nguyên vật liệu, sắp xếp công đoạn hợp lý và kiểm soát chất lượng. Chậm một khâu có thể ảnh hưởng đến cả quá trình hoàn thiện. Vì vậy, càng đến gần Tết Trung thu, các cơ sở làm đầu lân gần như không có thời gian nghỉ.

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nhiều sản phẩm Trung thu đã được sản xuất bằng máy móc với mẫu mã phong phú và giá thành cạnh tranh. Tuy nhiên, những chiếc đầu lân làm bằng tay vẫn có giá trị riêng.

Đó là sự khác biệt trong từng đường nét, là cảm giác về một sản phẩm được tạo nên từ bàn tay con người và quan trọng hơn, là câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm. Với những người làm nghề lâu năm, giữ nghề trước hết là giữ những kỹ thuật truyền thống đã được tích lũy qua nhiều thế hệ.