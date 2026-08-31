Say đắm vẻ đẹp kỳ vĩ của chùa Ốc - điểm check-in hấp dẫn khi tới Khánh Hòa

Được xây dựng kỳ công từ hàng triệu vỏ ốc và san hô, chùa Từ Vân (Khánh Hòa) mang đến vẻ đẹp độc bản, đưa du khách lạc vào không gian tâm linh vừa huyền bí vừa an yên.

Ẩn mình giữa lòng thành phố biển Khánh Hoà, chùa Từ Vân gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách nhờ vẻ đẹp kiến trúc độc nhất vô nhị được chắt chiu từ đại dương. Khác biệt hoàn toàn với các công trình truyền thống, toàn bộ không gian nơi đây khoác lên mình lớp áo cổ kính kết tinh từ hàng triệu vỏ ốc, vỏ sò và rạn san hô khô. Sự hòa quyện giữa nét thanh tĩnh cửa Phật và hơi thở mặn mòi của biển cả mang lại cảm giác ngỡ ngàng cho bất kỳ ai ngay từ những bước chân đầu tiên.

Đi sâu vào khuôn viên, điểm nhấn kỳ công nhất chính là tòa tháp Bảo Tích cao 39 mét được dựng nên hoàn toàn bằng đôi bàn tay thủ công của các vị chư tăng. Từng đường nét hoa văn uyển chuyển trên mái vòm cho đến lối đi hẹp trong đường hầm địa ngục đều được cẩn khảm tỉ mỉ, đòi hỏi hàng năm trời miệt mài kiến tạo. Sự kiên trì ấy đã biến những vật liệu thô ráp trở thành một kiệt tác nghệ thuật tâm linh đầy tinh tế và sống động.

Khép lại hành trình khám phá kiến trúc độc đáo, du khách bước ra Bát Nhã hoa viên ngập tràn ánh sáng để tìm lại sự an yên và nhẹ nhõm trong tâm hồn. Những mảng tường san hô nhuốm màu thời gian cùng không gian thanh bình nơi đây như gửi gắm lời nhắc nhở sâu sắc về lối sống hướng thiện và lòng nhân ái. Công trình vì thế không chỉ là niềm tự hào của vùng đất Khánh Hòa, mà còn để lại dư âm khó quên trong lòng mỗi người từng ghé thăm./.