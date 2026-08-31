500 ngày đêm - Nỗ lực không ngừng tìm lại tên cho đồng đội

500 ngày đêm không đơn thuần là một chiến dịch với những con số về tiến độ, đó còn là cuộc chạy đua thời gian, là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là “Mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi người con đất Việt.

Chiến tranh đã lùi xa gần 60 năm, nhưng với hàng trăm nghìn gia đình, cuộc chiến tìm kiếm người thân vẫn chưa kết thúc. Đó là hành trình đi tìm những phần mộ chưa được xác định danh tính, tìm kiếm những hài cốt còn nằm lại đâu đó trên những chiến trường xưa, và trên hết, là hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Sau gần 5 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.863 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, 839 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Nhưng phía trước vẫn còn một hành trình rất dài. Khoảng 230.000 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính, khoảng 175.000 hài cốt chưa được tìm thấy.

Vì thế, 500 ngày đêm không đơn thuần là một chiến dịch với những con số về tiến độ. Đó còn là cuộc chạy đua với thời gian, là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là “Mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi người con đất Việt./.