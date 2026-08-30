Hà Nội tăng tốc các dự án cầu vượt sông Hồng, phấn đấu về đích trước APEC 2027

Hàng loạt cầu lớn qua sông Hồng, sông Đuống đang được Hà Nội đẩy nhanh thi công, trong đó nhiều công trình đặt mục tiêu hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027. Tuy nhiên, mặt bằng chưa đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật chưa di chuyển dứt điểm và các thủ tục liên quan đến đê điều vẫn là những “đường găng” cần sớm tháo gỡ.

Những cây cầu mới dần hình thành

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông) Ngô Ngọc Vân, đến cuối tháng 8/2026, thành phố đang tập trung triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng cùng các tuyến Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4-Vùng Thủ đô và Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai.

Các dự án có quy mô đầu tư lớn, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và nhiều tuyến cao tốc quốc gia. Khi hoàn thành, hệ thống công trình này sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực cho khu vực nội đô, mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết kinh tế vùng.

Theo Giám đốc Ban Giao thông Hà Nội, cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư dự án thành phần xây dựng hơn 15.498 tỷ đồng, chiều dài khoảng 5,15km, nối đường Nghi Tàm với đường Trường Sa.

Đến cuối tháng Tám, toàn bộ 62,51ha mặt bằng theo chỉ giới dự án đã được tiếp nhận. Nhà thầu hoàn thành 84/84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp P37, P38; đang thi công các đốt thân tháp và dầm ngang.

Công trường tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, hướng tới hoàn thành trong năm 2027. Tuy nhiên, tại một số vị trí vẫn còn công trình chưa được phá dỡ đúng chỉ giới, trạc thải và hạ tầng kỹ thuật chưa được di chuyển hết.

Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 7,5 km, kết nối Vành đai 3,5 của Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. Dự án thành phần xây dựng có tổng mức đầu tư hơn 10.197 tỷ đồng.

Phía Hà Nội đã bàn giao toàn bộ 32,6ha mặt bằng; phía Hưng Yên bàn giao 12,8 ha, đạt 56,48%. Các nhà thầu hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi hai trụ tháp chính; thi công 1.902/2.315 cọc cầu dẫn, đúc 257/2.165 phiến dầm Super T. Giá trị sản lượng đạt hơn 1.528 tỷ đồng, tương đương 20,74% giá trị hợp đồng, chưa gồm chi phí dự phòng.

Khoảng 0,8/2,3km chiều dài tuyến phía Hưng Yên chưa được bàn giao mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành dự án trước Hội nghị APEC 2027. Đến cuối tháng Tám, chưa có số liệu chính thức mới hơn về khối lượng xây lắp của dự án.

Cầu Trần Hưng Đạo đang có tiến độ nổi bật nhất trong nhóm cầu qua sông Hồng. Dự án thành phần xây dựng cầu được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư gần 7.869 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 4,18km, nối khu vực trung tâm Hà Nội với Long Biên.

Công nhân làm việc trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đến giữa tháng 8/2026, dự án đã hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính. Năm trụ chính giữa sông đạt khoảng 85-88% khối lượng; sản lượng toàn dự án đạt gần 40%.

Toàn bộ 26.275 tấn thép kết cấu đã được đưa về nhà máy gia công; trong đó, nhịp TC2-TC3 đạt 67%, nhịp TC3-TC4 đạt 68%. Những nhịp vòm thép đầu tiên dự kiến được lắp dựng từ cuối tháng 8, đầu tháng 9/2026.

Mặc dù toàn bộ 31,05ha đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã được bàn giao theo hồ sơ, một số công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Việc thi công trong phạm vi bảo vệ đê điều cũng cần được phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ và an toàn thoát lũ.

Ông Đặng Xuân Đại, Chỉ huy phó nhà thầu thi công Trung Chính cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là thời tiết mùa mưa bão; mực nước sông biến động liên tục và dòng chảy rất xiết. Do các phiến dầm có kích thước lớn và trọng tải nặng, không thể lưu thông qua hệ thống cửa khẩu đê, nhà thầu đã lựa chọn phương án kết hợp cả đường bộ lẫn đường thủy. Để giữ vững tiến độ của dự án, công trường vẫn duy trì thi công xuyên suốt dịp lễ 2/9.

Cầu Thượng Cát có tổng mức đầu tư dự án thành phần xây dựng 7.302 tỷ đồng, chiều dài khoảng 5,4km. Phần cầu chính đã hoàn thành 118/118 cọc khoan nhồi tại các trụ P29-P33; phần cầu dẫn thi công 348/1.036 cọc, đúc 119 phiến dầm Super T. Sản lượng đạt khoảng 14,35%.

Phạm vi giải phóng mặt bằng ban đầu rộng 23,59 ha đã được bàn giao. Sau khi dự án được điều chỉnh, các địa phương tiếp tục thu hồi bổ sung hơn 11.477m2. Thông tin từ xã Thiên Lộc trong tháng Tám cho thấy công tác giải phóng mặt bằng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu trên địa bàn đạt khoảng 99,8%.

Cầu Vân Phúc có tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng, dài khoảng 7,77km, kết nối Quốc lộ 32 với tuyến giao thông phía tỉnh Phú Thọ. Dự án đã bàn giao 28,98 ha mặt bằng. Các nhà thầu thi công 98/102 cọc khoan nhồi cầu chính, 478/713 cọc cầu cạn và cầu dẫn, đúc 243/868 phiến dầm. Sản lượng đạt khoảng 25,22%; giải ngân vốn năm 2026 đạt 93,83%.

Hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc Dự án thành phần 3, đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô cũng đang được đẩy nhanh.

Cầu Hồng Hà dài khoảng 4,377km, giá trị xây dựng khoảng 4.273 tỷ đồng. Các nhà thầu tổ chức 30 mũi thi công, hoàn thành 931/941 cọc khoan nhồi, 59/70 bệ và thi công thân 56/70 trụ. Sản lượng đạt khoảng 42,62%. Công trình phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ trong tháng 10/2027.

Cầu Mễ Sở dài khoảng 2,024 km, nối Hà Nội với Hưng Yên, có giá trị xây dựng khoảng 1.800 tỷ đồng. Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cầu chính, cầu dẫn và cầu vượt đê Tả Hồng; sản lượng đạt khoảng 41,62%. Dự án phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2027.

Tăng tốc các tuyến vành đai, hướng tâm

Đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô giữ vai trò quan trọng trong tái cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội và khu vực.

Đối với Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành qua Hà Nội, các nhà thầu đã thảm bêtông nhựa khoảng 35/50,76 km. Giá trị sản lượng đạt khoảng 3.650/4.205 tỷ đồng, tương đương 87%.

Các hạng mục cầu, cống cơ bản hoàn thành; một số gói thầu đang hoàn thiện nền đường, mặt đường, chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông.

Tại tiểu dự án đầu tư công thuộc Dự án thành phần 3, doanh nghiệp dự án bố trí 43 mũi thi công tại 9 gói thầu, hoàn thành 1.903/1.979 cọc khoan nhồi, 164,5 bệ trụ, 143,5 thân trụ và đúc 346 phiến dầm Super T. Thành phố phấn đấu thông xe kỹ thuật các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng trước Hội nghị APEC 2027.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Đặng Xuân Huấn, đến nay, 7 dự án thành phần đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các dự án xây dựng đường song hành đều đã hoàn tất thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công.

Công nhân thi công kết cấu phần trên cầu vượt đường Vành đai 4 qua Quốc lộ 1A. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Dự án xây dựng ba đoạn Vành đai 2,5 gồm Khu đô thị mới Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư hơn 432 tỷ đồng. Mặt bằng đã được bàn giao; sản lượng xây lắp đạt khoảng 23%, giải ngân vốn năm 2026 đạt 83,86%. Các nhà thầu đang tập trung thi công hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và nền đường.

Đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 dài 3,5km, tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng. Dự án đã tiếp nhận 19,75/25,41 ha mặt bằng, đạt khoảng 77,7%; sản lượng thi công mới đạt khoảng 2,75%. Phần diện tích còn lại tại phường Tây Tựu và xã Ô Diên, cùng các công trình và hạ tầng kỹ thuật chưa di chuyển, đang ảnh hưởng đến khả năng thi công đồng bộ.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai dài khoảng 21,7km, tổng mức đầu tư hơn 9.590 tỷ đồng. Theo hồ sơ, toàn bộ 105,872 ha trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã được bàn giao; giải ngân vốn năm 2026 đạt 87,89%.

Các nhà thầu đang thi công cầu vượt Vành đai 4, cầu Mai Lĩnh, cầu Đồng Chữ, cầu Tân Trượng, các cống hộp, tường chắn và nền đường. Cầu vượt Vành đai 4 đã thi công 95/144 cọc khoan nhồi; cầu Mai Lĩnh hoàn thành 66/126 cọc. Toàn bộ phiến dầm của cầu Xuân Mai và cầu Quán Lát đã được đúc xong.

Tiến độ đến cuối tháng 8/2026 cho thấy, nhiều dự án đã chuyển mạnh từ giải phóng mặt bằng sang thi công quy mô lớn. Tuy nhiên, chất lượng mặt bằng sau bàn giao, tiến độ di chuyển hạ tầng kỹ thuật, thủ tục liên quan đến đê điều và sự phối hợp giữa Hà Nội với các địa phương lân cận vẫn là những yếu tố quyết định.

Việc xử lý dứt điểm các tồn tại này sẽ tạo điều kiện để nguồn vốn đầu tư công và vốn xã hội hóa sớm phát huy hiệu quả, đưa các công trình về đích đúng kế hoạch, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ và mở rộng không gian phát triển kinh tế của Thủ đô./.

Hà Nội đôn đốc tiến độ loạt dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống Thành phố Hà Nội sẽ họp kiểm điểm tiến độ định kỳ ba tuần một lần để rà soát kết quả thực hiện, xử lý các tồn tại, quyết tâm đưa các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống hoàn thành đúng tiến độ.