Giáo dục đại học có chuyển biến rõ nét trong năm học 2025-2026

Năm học 2025-2026, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, giáo dục đại học và đào tạo nhân lực chiến lược có chuyển biến rõ nét.

Năm học 2025-2026, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, giáo dục đại học và đào tạo nhân lực chiến lược có chuyển biến rõ nét.

Hơn 90 chương trình tài năng kỹ sư, thạc sỹ STEM được triển khai tại 23 cơ sở giáo dục đại học; tỷ lệ sinh viên STEM nhập học năm 2026 đạt 33,6%, tiến sát mục tiêu 35% vào năm 2030; trong đó khoảng 11.000 sinh viên học các ngành khoa học cơ bản và 110.000 sinh viên học các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược.

Tỷ lệ giảng viên đại học có trình độ tiến sỹ tăng từ 32,6% lên 36,3%; số chương trình đào tạo được công nhận theo tiêu chuẩn nước ngoài tăng từ 621 chương trình cuối năm 2024 lên 755 chương trình tháng 7/2026./.

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