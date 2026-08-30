Lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc Bắc-Nam tăng gần 60%

Theo ghi nhận từ Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc Bắc-Nam tăng gần 60% và có những thời điểm tại một số điểm có sự tăng cao đột biến, 100% trạm thu phí trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7.

Cụ thể, trong ngày 28/8, tổng lưu lượng phương tiện đạt 262.595 lượt, tăng 28,5% so với ngày 27/8.

Đáng chú ý, trong ngày 29/8, thời điểm chính thức bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, 15 tuyến tiếp tục ghi nhận 321.776 lượt phương tiện, tăng 57,4% so với ngày 27/8 cho thấy nhu cầu di chuyển trên trục cao tốc Bắc-Nam tiếp tục duy trì ở mức cao.

Mặc dù mật độ phương tiện tăng mạnh, hoạt động giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản được duy trì thông suốt. Hệ thống thu phí tự động ETC xử lý giao dịch tự động ổn định, nhanh chóng, bảo đảm phương tiện qua trạm thuận lợi, không phải dừng chờ, góp phần duy trì dòng giao thông thông suốt trong cao điểm đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Song song với hệ thống thu phí, hệ thống giao thông thông minh ITS tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông. Dữ liệu từ mạng lưới camera và các thiết bị giám sát được cập nhật về trung tâm điều hành, hỗ trợ theo dõi tình hình phương tiện trên tuyến; hệ thống biển báo điện tử VMS cung cấp thông tin, cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông chủ động điều chỉnh hành trình.

Các lực lượng vận hành, kỹ thuật và tuần đường duy trì chế độ trực 24/7, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ người tham gia giao thông trong thời gian cao điểm.

Cục Đường bộ Việt Nam dự báo, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài đến hết 2/9, lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục ở mức cao, đặc biệt tại các tuyến kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương và điểm du lịch.

Để chủ động bảo đảm giao thông trong những ngày cao điểm tiếp theo, các đơn vị vận hành tiếp tục duy trì trực kỹ thuật và giám sát hệ thống, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng để theo dõi lưu lượng, xử lý các tình huống phát sinh và bảo đảm hoạt động giao thông an toàn, liên tục trong suốt kỳ nghỉ.

Người tham gia giao thông được khuyến cáo chủ động kiểm tra phương tiện trước hành trình, duy trì đủ số dư trong tài khoản thu phí, theo dõi thông tin trên hệ thống biển báo điện tử VMS, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc./.

Chi tiết các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam khai thác dịp nghỉ lễ 2/9 Các trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Bắc-Nam được khai thác sẽ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, các dịch vụ cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.