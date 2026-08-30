Metro Bến Thành-Suối Tiên miễn phí, tăng chuyến trong ngày 2/9

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), trong ngày 2/9, metro Bến Thành-Suối Tiên sẽ tăng chuyến, kéo dài thời gian phục vụ và miễn phí 100% giá vé cho hành khách đi lại, tham quan, trải nghiệm.

Theo bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh (HURC1), nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong ngày 2/9, Công ty HURC1 sẽ vận hành tổng cộng 264 lượt tàu (ngày thường là 228 lượt), thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ.

Đặc biệt, từ 21 giờ đến 22 giờ 30 phút, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 5 phút, nhằm tăng cường năng lực vận chuyển, phục vụ hành khách xem chương trình bắn pháo hoa chào mừng Tết Độc lập.

Trong ngày 2/9, tất cả hành khách sử dụng tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên sẽ được miễn phí vé tàu. Hành khách có thể lựa chọn một trong các hình thức để được miễn phí: sử dụng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip thực hiện quét tại cổng soát vé; sử dụng mã QR HCMC METRO trên ứng dụng HCMC Metro HURC; nhận miễn phí vé giấy có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động và quét tại các cổng soát vé để đi tàu.

Công ty HURC1 cũng lưu ý ngoài ba hình thức trên, trường hợp hành khách vẫn mua vé đi tàu, hệ thống sẽ tính phí và công ty không thực hiện hoàn trả số tiền đã thanh toán. Chức năng “QR HCMC METRO” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ bắt đầu xuất hiện trên ứng dụng từ ngày 2/9 và chỉ có hiệu lực trong ngày.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp lễ Quốc khánh năm nay, vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố đạt bình quân khoảng 280.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ.

Riêng mạng lưới xe buýt, 156 tuyến dự kiến đạt khoảng 19.245 chuyến mỗi ngày, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ./.

Metro Bến Thành-Suối Tiên đạt gần 19 triệu khách, vượt kế hoạch sau một năm Sau một năm vận hành (tính đến ngày 15/12), tuyến metro số 1 đã vận hành 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách (đạt 114,21% so với kế hoạch).