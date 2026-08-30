Việt Nam-Thái Lan hướng tới hình mẫu hợp tác trong ASEAN

Ngày 29/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan đã tổ chức trọng thể chương trình kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026).

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh; lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc Thái Lan; đại diện Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan, các phân hội người Việt Nam cùng khoảng 1.000 bà con kiều bào tại khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, Việt Nam đã không ngừng vươn lên, đạt nhiều thành tựu to lớn, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Đề cập dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh đây là dịp có ý nghĩa để hai nước tiếp tục hướng tới tương lai hợp tác ngày càng tươi sáng, tốt đẹp. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, các nhà ngoại giao, tổ chức, chính quyền địa phương và nhân dân Thái Lan, đặc biệt tại khu vực Đông Bắc, đã đóng góp vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển.

Theo Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh, với nền tảng vững chắc và tinh thần hữu nghị, hợp tác được xây dựng trong 5 thập kỷ qua, cùng sự tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển theo hướng ngày càng sâu sắc, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, trở thành hình mẫu về hợp tác phát triển trong ASEAN.

Phát biểu chúc mừng, Tỉnh trưởng Khon Kaen Khajornkiat Rakphanitmanee nhấn mạnh nhân dân Thái Lan và Việt Nam đã duy trì mối quan hệ gắn bó liên tục, lâu dài. Theo ông, hai dân tộc có nhiều nét tương đồng về văn hóa, truyền thống xã hội và đời sống, tạo nền tảng để tăng cường giao lưu, học hỏi và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật.

Tỉnh trưởng Khon Kaen đặc biệt nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa các địa phương kết nghĩa, trong đó có Khon Kaen và thành phố Đà Nẵng, ngày càng được tăng cường và phát triển.

Trong khi đó, Phó Tỉnh trưởng Udon Thani Nattapong Khamwongpin cho biết rất vinh dự và vui mừng tham dự sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và 81 năm Quốc khánh Việt Nam. Ông đánh giá trong 50 năm qua, quan hệ Thái Lan-Việt Nam đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến xã hội.

Theo Phó Tỉnh trưởng Udon Thani, sự kiện là cơ hội thúc đẩy quan hệ Thái Lan-Việt Nam ở cấp địa phương, đồng thời phản ánh mối liên hệ lịch sử và văn hóa lâu đời, đặc biệt tại Udon Thani, nơi cộng đồng người Thái gốc Việt có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul cho rằng trong 5 thập kỷ qua, quan hệ hai nước đã phát triển từ hữu nghị đến hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Ông bày tỏ mong muốn người Thái gốc Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, tự hào về đất nước Thái Lan, đồng thời nhận thức và trân trọng các giá trị về cội nguồn, ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc Việt Nam.

Ông Sanan Angubolkul tin tưởng Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, cùng phát triển về kinh tế, xã hội và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các nghệ sỹ Thái Lan biểu diễn điệu múa truyền thống. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm cho rằng đây là dịp đặc biệt ý nghĩa để cộng đồng người Việt hướng về Tổ quốc, tự hào về cội nguồn, đồng thời nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ hữu nghị, hợp tác và gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Thái Lan.

Ông Hồ Văn Lâm nhấn mạnh đối với những người Việt Nam sinh sống xa quê hương, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Thái Lan, ngày Quốc khánh mang ý nghĩa thiêng liêng. Dù sinh sống ở đâu, qua bao thế hệ, mỗi người vẫn mang trong mình tình yêu quê hương và niềm tự hào về nguồn cội.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan kêu gọi mỗi người Việt Nam tại Thái Lan trở thành một công dân tốt, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và tình yêu đối với quê hương, đồng thời là cầu nối góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại sự kiện, các đại biểu đã xem video clip “81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan,” giới thiệu những thành tựu phát triển của Việt Nam và các dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham dự Lễ hội âm nhạc Việt Nam-Thái Lan với sự biểu diễn của các ca sỹ Việt Nam và Thái Lan, đồng thời dự Lễ trao giải Cuộc thi Người đẹp áo dài Việt Nam-Thái Lan lần thứ nhất năm 2026.

Các hoạt động trên nằm trong chuỗi sự kiện chính trị, văn hóa đối ngoại và hợp tác giáo dục do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen tổ chức tại Udon Thani trong hai ngày 28-29/8, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan./.

​