Hà Nội trong dịp Tết Độc lập: Không gian lưu giữ ký ức, kết nối thế hệ

Sáng 30/8, chị Đỗ Bích Thái cùng chồng đưa hai con trai, từ phường Đông Ngạc (Hà Nội) vào khu vực Quảng trường Ba Đình. Từ phường Gia Sàng (thành phố Thái Nguyên), anh Nguyễn Minh Hải cũng vượt quãng đường khoảng 80km đưa con trai vừa đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội về Thủ đô.

Với họ, chuyến đi trong những ngày Quốc khánh không chỉ để vui chơi, chụp ảnh, mà còn là dịp để các con có thêm những trải nghiệm đáng nhớ.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều người dân đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội tranh thủ những ngày nghỉ để về quê, đi du lịch hoặc dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Tuy nhiên, Hà Nội những ngày cuối tháng Tám không vì thế mà vắng vẻ.

Thành phố vẫn có rất đông người ở lại, trong đó có những gia đình đưa con đi tham quan, trải nghiệm, tìm đến các không gian văn hóa, lịch sử. Trong số đó, có không ít các bạn trẻ từ các tỉnh, thành phố lân cận tìm về với Thủ đô trong dịp đặc biệt này.

Trên nhiều tuyến phố dẫn về trung tâm thành phố, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hòa cùng những tà áo dài hay những trang phục đẹp đẽ tạo nên không khí vừa rộn ràng, vừa trang nghiêm.

Sáng 30/8, tại khu vực Quảng trường Ba Đình, không khí đặc biệt nhộn nhịp. Những gia đình đưa con nhỏ đi chơi, các nhóm bạn trẻ, người dân Thủ đô và du khách từ nhiều tỉnh, thành cùng hòa vào dòng người.

Nhiều người tranh thủ lưu lại những bức ảnh, đưa con đến những địa danh lịch sử hoặc đơn giản chỉ muốn được trực tiếp cảm nhận không khí Quốc khánh đang lan tỏa trong thành phố.

Giữa dòng người ấy, gia đình chị Đỗ Bích Thái, ở phường Đông Ngạc (Hà Nội), có một chuyến đi được chuẩn bị khá giản dị. Sau khi cả nhà ăn sáng, vợ chồng anh Duy, chị Thái đưa hai con trai - một lớp 4, một lớp 9 - vào khu vực Ba Đình.

Với chị, đưa các con tới Ba Đình trong những dịp Lễ trọng đại này không chỉ là một hoạt động vui chơi trong kỳ nghỉ mà còn là cách để các con có thêm kiến thức lịch sử ngoài trang sách.

"Hai con tôi đều đã được học về lịch sử dân tộc và những dấu mốc quan trọng của đất nước. Tôi muốn các con có cơ hội tận mắt nhìn thấy không khí của ngày Quốc khánh, được đứng giữa dòng người đang hướng về Quảng trường Ba Đình và cảm nhận những điều mà trong sách vở đôi khi khó diễn tả hết. Tôi mong rằng các con hiểu được đây không chỉ là những ngày được nghỉ học, nghỉ làm, mà là một ngày có ý nghĩa rất lớn đối với đất nước. Sau này các con có thể không nhớ hết từng chi tiết, nhưng tôi nghĩ các cháu sẽ nhớ được cảm giác của những ngày như thế này," chị Thái chia sẻ.

Với cậu bé lớp 4 Nguyễn Hải Phong, niềm vui là được thấy một Hà Nội đông vui, nhiều cờ hoa trên các tuyến phố, còn với người anh Nguyễn Quang Hải thì hiểu được rằng, những hình ảnh đẹp đó mang nhiều ý nghĩa to lớn, gắn với những kiến thức lịch sử em đã được học trong nhà trường.

Không chỉ các gia đình Hà Nội chọn cách nghỉ ngơi, giải trí tại chỗ, nhiều người dân ở các tỉnh lân cận cũng tranh thủ kỳ nghỉ để về Thủ đô.

Các tuyến phố lớn rực rỡ cờ đỏ chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Với khoảng cách không quá xa, Hà Nội trở thành điểm đến thuận tiện cho những chuyến đi trong ngày hoặc ngắn ngày của các gia đình muốn tận hưởng không khí Quốc khánh, tham quan các địa danh lịch sử, hòa mình vào không khí lễ hội và lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt cùng người thân.

Tại khu vực trung tâm thành phố như Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, bên cạnh các gia đình sinh sống ở Hà Nội còn có sự hiện diện của nhiều gia đình từ các tỉnh, thành phố khác. Có người đưa con về Thủ đô lần đầu trong dịp Quốc khánh, có người tranh thủ kết hợp chuyến đi với việc thăm trường, tìm chỗ ở cho con chuẩn bị nhập học Đại học và cũng có những gia đình đơn giản muốn để các con được tận mắt chứng kiến không khí đặc biệt của những ngày tháng Tám lịch sử.

Trong số những gia đình từ các địa phương về Hà Nội dịp này có anh Nguyễn Minh Hải, ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Anh cùng con trai vượt quãng đường khoảng 80km xuống Thủ đô, trong một chuyến đi vừa để cảm nhận không khí Quốc khánh, vừa giúp con làm quen với thành phố mà em sẽ gắn bó trong những năm đại học.

Từ phường Gia Sàng xuống Hà Nội không phải quãng đường quá xa, nhưng với một học sinh chuẩn bị trở thành sinh viên, phải tự đi lại, tự sắp xếp cuộc sống thì việc làm quen với đường phố, các tuyến đường và nhịp sống của Thủ đô cũng là một bước chuẩn bị cần thiết.

"Cháu vừa đỗ đại học, sắp tới sẽ học và sinh hoạt ở Hà Nội nên tôi muốn đưa cháu xuống làm quen trước. Biết đường, biết cách đi lại, làm quen với nhịp sống ở đây thì khi bắt đầu vào học, cháu sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Tôi cũng mua cho con tờ bản đồ và đưa con đi một vòng quanh Hà Nội, đặc biệt là từ trường con đến khu trung tâm Thủ đô," anh Hải chia sẻ.

Giữa không khí rộn ràng của những ngày Quốc khánh, câu chuyện giản dị của những gia đình ấy đã góp thêm một góc nhìn về Hà Nội: một thành phố không chỉ đón người dân và du khách đến vui chơi, chụp ảnh, mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc gắn kết giữa các thế hệ.

Mỗi người có một lý do và điểm xuất phát khác nhau, nhưng họ đều mong muốn được tận mắt chứng kiến một Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong những ngày đất nước kỷ niệm ngày Độc lập.

Với người lớn, những tuyến phố hôm nay có thể gợi lại ký ức về những ngày lễ của nhiều năm trước. Với trẻ nhỏ, đó có thể đơn giản là lần đầu được cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, được nhìn thấy Quảng trường Ba Đình đông vui và được nghe cha mẹ kể những câu chuyện về lịch sử dân tộc.

Các pano khổ lớn in khẩu hiệu chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9 được đặt trên các tuyến phố trung tâm. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Với những người trẻ chuẩn bị bước vào một chặng đường mới, chuyến đi về Hà Nội trong dịp này có thể trở thành một trong những ký ức đầu tiên về thành phố mà mình sẽ học tập, sinh sống và trưởng thành.

Những trải nghiệm ấy không nhất thiết phải được tạo nên từ những hoạt động lớn. Đôi khi, đó chỉ là một buổi sáng cả gia đình cùng ăn sáng rồi xuống phố, một chuyến xe vượt vài chục cây số đưa con về Thủ đô, một vòng đi bộ qua những tuyến phố rợp cờ đỏ hay khoảnh khắc cả gia đình dừng lại trước một địa danh đã trở nên quen thuộc qua sách vở và những câu chuyện được nghe kể.

Trong những ngày nhiều người rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch, một Hà Nội khác vẫn đang hiện hữu với những người ở lại và những người tìm về.

Từ những khoảnh khắc bình dị của mỗi gia đình, một ngày lễ lớn của đất nước được lưu giữ tự nhiên trong ký ức của mỗi người, để niềm tự hào về Tổ quốc được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác./.

Hà Nội miễn phí tham quan di tích, danh thắng trong ngày Quốc khánh 2/9 Thủ đô Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh 2/9 để phục vụ người dân và du khách.