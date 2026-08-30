Tây Ninh: Phát hiện người nhập cảnh trái phép từ tin báo qua hòm thư điện tử

Ngày 30/8, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam sau khi tiếp nhận tin báo của người dân qua mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm.”

Cụ thể, khoảng 20 giờ tối 29/8, sau khi nhận được tin báo qua hòm thư điện tử, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và Công an xã Mỹ Quý tổ chức mật phục tại khu vực cách dấu mốc 186 khoảng 70 m về hướng Việt Nam.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một người đang đi bộ từ hướng Campuchia về Việt Nam nên ra tín hiệu yêu cầu dừng lại kiểm tra. Người này được xác định là Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1983, thường trú tại tổ 3, ấp 4, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai).

Qua khai thác nhanh, Vũ khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia, sau đó bị mất hộ chiếu và đang tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa người vi phạm về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, vụ việc trên cho thấy hiệu quả của mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm” trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin từ nhân dân. Thông qua hòm thư, người dân có thêm một kênh thuận tiện để cung cấp thông tin về các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trên khu vực biên giới.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, thực hiện mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm,” đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử thông qua mã QR được tích hợp trên móc khóa, tờ rơi và các hình thức tuyên truyền phù hợp. Người dân chỉ cần quét mã QR, nhập nội dung thông tin, hình ảnh hoặc tài liệu liên quan để gửi tin báo; thông tin về người cung cấp được đơn vị bảo mật.

Từ tháng 5/2026 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã tiếp nhận khoảng 50 tin báo của người dân. Từ những thông tin được cung cấp, đơn vị chủ động xác minh, triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trên khu vực biên giới.

Qua đó, mô hình góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời tạo thêm kênh kết nối thuận tiện giữa Bộ đội Biên phòng với người dân khu vực biên giới./.

Bắt giữ các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh Tại khu vực mốc 169/3 thuộc tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia, lực lượng chức năng đã bắt giữ một người nhập cảnh trái phép và điều tra các đối tượng tổ chức đưa người qua biên giới trái phép.