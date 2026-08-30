Nhiều trường biên giới vùng cao chưa đảm bảo tiến độ bàn giao trước 30/8

Theo yêu cầu của Chính phủ, 108 trường nội trú liên cấp các xã biên giới thuộc 19 tỉnh, thành phố khởi công giai đoạn 1 sẽ phải hoàn thành trước ngày 30/8. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, nhiều trường chưa đảm bảo tiến độ này.

Chỉ 22 trường đúng kế hoạch

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cập nhật báo cáo từ các địa phương đến hết ngày 27/8, có 7 trường đã hoàn thành 100% khối lượng, gồm trường Pa Tần và Phong Thổ của tỉnh Lai Châu, trường Si Pa Phìn của tỉnh Điện Biên, trường Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk, các trường Khánh An, Vĩnh Gia, Giang Thành của tỉnh An Giang.

Có 46 trường có tỷ lệ hoàn thành từ 91% trở lên; 55 trường có tỷ lệ hoàn thành từ 71% đến dưới 91%.

Có 7 trường có tiến độ dưới 71%, gồm 3 trường của tỉnh Quảng Ninh (trường Đồng Tâm, Hoành Mô và Hải Sơn), trường Lũng Nặm của tỉnh Cao Bằng, trường Xín Mần tỉnh Tuyên Quang, trường Dào San tỉnh Lai Châu, trường Nhôn Mai tỉnh Nghệ An. Trong đó chậm tiến độ nhất là Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tâm của tỉnh Quảng Ninh, mới đạt 38%.

Với tiến độ trên, có 10 trường đã bàn giao trước ngày 25/8; 22 trường bàn giao trước ngày 30/8. Có 68 trường đến ngày 30/8/2026 chưa hoàn thành 100% hạng mục nhưng đủ điều kiện khai giảng năm học mới và tổ chức dạy học. Trong đó, có 38 trường báo cáo đến ngày 27/8/2026 chưa hoàn thành đủ các hạng mục (như nhà ăn, nhà bếp, nhà nội trú) nên chưa thể tổ chức ở nội trú trong trường.

Có 8 trường chưa đủ điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Sau khai giảng, học sinh vẫn học ở trường cũ, bắt đầu từ ngày 1/10/2026 mới đủ điều kiện để tổ chức dạy học. Đó là 5 trường của tỉnh Sơn La ( gồm Phiêng Khoài, Xuân Nha, Lóng Sập, Sốp Cộp, Mường Lạn) và 3 trường của tỉnh Nghệ An (Nhôn Mai, Keng Đu, Tam Thái)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 8 đến nay, xuất hiện 2 cơn bão (số 3 và số 4) trên Biển Đông đã gây ra mưa lũ rất lớn, thời gian mưa kéo dài ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác ốp lát, sơn tường, thi công các hạng mục công trình ngoài trời để kết nối các khối nhà; gián đoạn công tác vận chuyển lắp đặt thiết bị, đồ dùng... dẫn đến nhiều trường không đạt được mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Long, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Đây là những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, dẫn đến một số công trình không thể hoàn thành toàn bộ, hoặc hoàn thành những hạng mục chính để tổ chức dạy học mặc dù các chủ đầu tư, nhà thầu đã tập trung nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp.

Tại Lai Châu, công trình trường Dào San phát sinh khó khăn khách quan do thiên tai gây sụt lún, sạt lở mái ta luy dương, ảnh hưởng đến an toàn kết cấu công trình; phải điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và mở rộng khu đất để xây dựng khu nội trú, nhà ăn và hạ tầng kỹ thuật, làm ảnh hưởng tiến độ chung. Nhà thầu đã cam kết bàn giao một số hạng mục nhà lớp học, nhà hiệu bộ và hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2026-2027 ngày 5/9/2026; các hạng mục còn lại hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Linh hoạt phương án, đảm bảo an toàn cho học sinh

Hiện các địa phương đang nỗ lực hết sức để đẩy nhanh tiến độ trên các công trình trường nội trú. Tại Nghệ An, tỉnh đã huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cán bộ kỹ thuật và các lực lượng liên quan hỗ trợ triển khai. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính phục vụ năm học mới và hoàn thành toàn bộ 10 dự án trong tháng 9/2026. Tại Cao Bằng, các lực lượng cũng được huy động tối đa, có sự chung tay của cả người dân địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố biên giới đất liền, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương huy động lực lượng công an, quân đội và các lực lượng tình nguyện ở hỗ trợ hoàn trả mặt bằng sau khi thi công xong, dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức lễ khánh thành và lễ khai giảng năm học mới vào sáng 5/9.

Bên cạnh đó, các địa phương cần có phương án đưa đón học sinh bảo đảm an toàn; bố trí đầy đủ kinh phí để các nhà trường tổ chức triển khai hoạt động giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh đúng, đủ các chính sách của Nhà nước.

Từ nay đến ngày 5/9 không còn nhiều, nếu thời tiết tiếp tục không thuận lợi, việc hoàn thiện các hạng mục công trình gặp khó khăn, sẽ có trường vừa tổ chức dạy học vừa triển khai thi công nốt các hạng mục còn lại. Trong bối cảnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh ở khu vực thi công đồng thời không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến việc dạy và học trong nhà trường.

Những trường đã hoàn thành nhà nội trú nhưng chưa hoàn thành nhà ăn, bếp, cần có giải pháp tạm thời về suất ăn cho học sinh bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đúng, đủ tiêu chuẩn khẩu phần ăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu những trường chưa thể tổ chức dạy học tổ chức lễ khai giảng phù hợp, an toàn đồng thời phải có kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất ở trường cũ./.

Triển khai Nghị quyết 71: Nỗ lực thể chế hóa, xây trường nội trú vùng biên Trong năm qua, các nội dung của Nghị quyết 71 đã được các cấp từ Trung ương đến địa phương nỗ lực triển khai, trong đó nổi bật nhất là việc hoàn thiện thể chế và xây trường biên giới vùng biên.