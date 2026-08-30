Lựa chọn trọng tâm, trọng điểm có khả năng tạo đột phá phát triển giáo dục

Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu không chỉ tiếp tục “đổi mới căn bản, toàn diện” mà phải tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả.

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW, từ tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo ra đổi mới thực chất.

Chuyển trọng tâm sang thực thi

Tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, trước hết phải thực hiện cho được mục tiêu “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên” là một trong những yêu cầu của Nghị quyết 71-NQ/TW. Nội dung này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường, lớp, giáo viên. Mục tiêu chung là không để một học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô; không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào nơi em được sinh ra và lớn lên. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể; cần rà soát lại toàn bộ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW. Những nhiệm vụ còn thiếu phải tiếp tục bổ sung; những điểm nghẽn mới phát sinh phải kịp thời tháo gỡ, nhưng trọng tâm từ nay phải chuyển sang thực thi. Không nên tiếp tục sinh ra quá nhiều chương trình, đề án nếu không thật sự cần thiết; phải lựa chọn một số việc trọng tâm, trọng điểm có khả năng tạo chuyển biến lớn.

Những chỉ đạo trên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, năm học 2026-2027 phải là năm học mới về tư duy, cách làm và chất lượng, chuyển trạng thái từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện có hiệu quả; từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả; từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, mỗi người thầy, mỗi người học và từ bên trong toàn ngành giáo dục.

Thủ tướng đề nghị các bên liên quan tập trung xử lý các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực; kết quả phải được đo bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường, chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xử lý quyết liệt các tồn tại, hạn chế về đội ngũ và cơ sở vật chất; bảo đảm "đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên"; không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Phải đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá... (Ảnh: Vietnam+)

Phải đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá; tiếp tục lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, địa phương và đánh giá, đề xuất giải pháp đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tiếp tục rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông, kịp thời điều chỉnh những bất cập.

Đáp ứng yêu cầu dạy và học

Các chính sách của Nghị quyết số 71-NQ-TW hướng trực tiếp tới người học và nhà giáo. Với quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục và đào tạo. Năm học mới 2026-2027 đặt ra yêu cầu rất cao là phải tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo. Mục tiêu cuối cùng là người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn và nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn.

Triển khai Nghị quyết, sẵn sàng cho năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2025-2026 cho 409 giáo viên, viên chức.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng cho biết, kỳ tuyển dụng diễn ra thành công với quy mô lớn, phạm vi rộng và khối lượng công việc lớn trong bối cảnh đặc biệt sau sáp nhập tỉnh.

Các thí sinh trúng tuyển đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu của vị trí việc làm, bổ sung kịp thời nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Giáo dục. Qua đó góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên ở một số cấp học, môn học và địa bàn, ổn định đội ngũ sau sắp xếp và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Thúc đẩy chủ trương chuẩn bị một bộ sách giáo khoa dùng chung, các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp để cung ứng đầy đủ trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Hệ thống cửa hàng sách thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa phục vụ xuyên kỳ nghỉ lễ 2/9. Thời điểm này, các trường đăng ký số lượng sách giáo khoa trước ngày 30/7 đã được cung ứng đủ số lượng. Những trường đăng ký sau thời gian trên cũng đang tiếp tục được cung ứng theo nhu cầu thực tế. Việc giao sách đến các trường vẫn được triển khai trong dịp nghỉ lễ, nhằm bảo đảm học sinh có sách trước ngày khai giảng năm học mới.

Nhằm thực hiện kịp thời, hiệu quả chủ trương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các trường khảo sát, lập danh sách học sinh có nhu cầu mượn sách; rà soát, xác định số lượng sách cần trang bị; khẩn trương thực hiện các thủ tục mua sắm, tiếp nhận, quản lý và tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa theo kế hoạch.

Tại tỉnh Cà Mau, đại diện Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị Cà Mau khẳng định, tổng nguồn cung không thiếu, hiện tượng thiếu sách chỉ xảy ra cục bộ ở một số đầu sách, tại một số thời điểm nhất định là do sách về không đồng bộ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu, các đơn vị chức năng và đơn vị phát hành làm việc với Nhà xuất bản sách để bổ sung lượng sách còn thiếu, chậm nhất ngày 31/8 sách sẽ được cung cấp đầy đủ ra thị trường.

Học sinh tìm mua sách giáo khoa. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã kết nối với các công ty, đơn vị cung cấp sách, thiết bị trường học tại các địa phương tổ chức phân phối sách giáo khoa. Các đơn vị này phối hợp với nhà trường để đưa sách đến học sinh. Sau khi có phản ánh tình trạng phụ huynh khó mua đủ bộ sách tại một số điểm bán, Sở giao bộ phận chuyên môn rà soát, kiểm tra. Theo kế hoạch, trong tuần này, đơn vị chuyên môn sẽ rà soát tình hình cung ứng và việc phối hợp giữa các nhà trường với đơn vị phát hành để bảo đảm học sinh có đủ sách phục vụ năm học mới.

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt khi được xác định là năm học chuyển mạnh từ xây dựng nền tảng sang tổ chức thực hiện, đưa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW vào những kết quả cụ thể trong từng nhà trường, lớp học. Từ bảo đảm “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên," cung ứng đầy đủ sách giáo khoa đến đổi mới quản trị, phương pháp dạy và học, mọi nhiệm vụ đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho mọi học sinh./.

Dấu ấn chính sách an sinh gắn với phát triển giáo dục tại Hà Nội Là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, Hà Nội khẳng định vai trò đầu tàu trong thực hiện chính sách an sinh gắn với phát triển giáo dục.