Thời tiết ngày 31/8: Các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm 31/8, vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão SAUDEL đã di chuyển xuống vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24-48 giờ tới):

Đến 4 giờ ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam (từ 10-15 km/h) trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 2/9, áp thấp nhiệt đới/bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc (khoảng 20 km/h); trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Cảnh báo diễn biến bão từ 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão, gió mạnh, sóng lớn. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, dự báo ngày và đêm 31/8, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Thanh Hóa-Huế có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to; trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Thời tiết biển

Ngày và đêm 1/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động; khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị đến Gia Lai có gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Trung tâm cảnh báo từ đêm 1/9, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc./.

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