Nhật Bản cảnh báo nguy cơ động đất lớn tại khu vực Kinki

Ủy ban Nghiên cứu động đất của Chính phủ Nhật Bản mới đây cho biết các đứt gãy đang hoạt động tại khu vực Kinki, miền Trung Tây Nhật Bản, và vùng lân cận có thể gây ra động đất với độ lớn từ 6,8 trở lên với xác suất 50-60% trong vòng 30 năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đánh giá mới được công bố dựa trên 45 đứt gãy đang hoạt động trong khu vực. Trong đó, nguy cơ tại khu vực trung tâm Kinki được đánh giá cao nhất, với xác suất có thể lên tới 60%. Theo Ủy ban, mức độ rủi ro này tương đương khu vực Kanto.

Một số hệ thống đứt gãy lớn tại Kinki và các tỉnh lân cận có khả năng gây ra động đất có độ lớn khoảng 8 nếu nhiều đoạn cùng dịch chuyển. Trong số đó, vùng đứt gãy Yanagase-Sekigahara, kéo dài từ tỉnh Fukui tới khu vực giáp ranh giữa Gifu và Shiga, có khả năng gây ra trận động đất mạnh nhất. Nếu ba đoạn của vùng đứt gãy này cùng dịch chuyển, động đất có thể đạt độ lớn khoảng 8,1-8,3.

Ủy ban trên cũng cập nhật mức độ nguy hiểm của từng đứt gãy dựa trên xác suất xảy ra động đất trong 30 năm tới. Hiện có 9 đứt gãy được xếp vào nhóm nguy cơ cao nhất. Một số khu vực tại Hyogo và Mie được nâng mức cảnh báo, trong khi một đứt gãy lớn tại Osaka được hạ mức sau khi cơ quan chức năng cập nhật thời điểm hoạt động gần nhất.

Cùng với đánh giá mới, cơ quan nghiên cứu động đất Nhật Bản đã công bố bản phân bố cường độ rung lắc dự kiến, nhằm giúp chính quyền địa phương xây dựng phương án dự báo thiệt hại và bản đồ nguy cơ thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban Kazushige Obara, Giáo sư danh dự Đại học Tokyo, cho biết Kinki lâu nay thường được nhắc đến với nguy cơ siêu động đất tại rãnh Nankai. Tuy nhiên, ông lưu ý khu vực này còn tồn tại nhiều đứt gãy đang hoạt động ngay bên dưới, có thể gây ra những trận động đất lớn.

Vì vậy, các địa phương và người dân cần chuẩn bị ứng phó không chỉ với nguy cơ từ rãnh Nankai mà cả động đất phát sinh từ các đứt gãy trong khu vực./.

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