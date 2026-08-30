Đức, Thụy Sĩ, Italy thiệt hại nặng do dông bão và mưa đá

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, tình trạng dông bão kèm mưa đá đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền Nam nước Đức, Thụy Sĩ và miền Bắc Italy. Nhiều nhà dân bị hư hại, cây cối bị quật đổ, giao thông đường bộ và đường sắt bị gián đoạn.



Trận dông bão mạnh bất thường quanh khu vực hồ Bodensee hôm 28/8 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho khu vực này. Tại thành phố Singen thuộc huyện Konstanz (bang Baden-Württemberg) - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất ở Đức, lực lượng cứu hỏa cho biết công tác khắc phục hậu quả có thể kéo dài nhiều ngày.

Khoảng 190 ngôi nhà bị hư hại, trong đó, 1 tòa nhà có nguy cơ sập và không thể tiếp tục sử dụng. Có thời điểm, một khu vực của thành phố bị phong tỏa giao thông. Một số tuyến đường sắt, trong đó có các tuyến Singen-Konstanz và Singen-Schaffhausen (Thụy Sĩ), đã phải tạm dừng hoạt động.



Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) ghi nhận sức gió trong trận dông lốc đặc biệt mạnh. Tại Friedrichshafen, gió giật lên tới 114 km/h trong khi tại Weilheim (thuộc khu vực Südschwarzwald), tốc độ gió lên tới 112 km/h.



Khi di chuyển về phía Đông, dông bão bắt đầu suy yếu. Tại Lindau (bang Bavaria), DWD ghi nhận tốc độ gió khoảng 105 km/h. Sau đó, dông bão tiếp tục di chuyển về khu vực sông Iller.

DWD cho biết hình thái thời tiết này gồm nhiều ổ dông phát triển đồng thời, trong đó, một số ổ hình thành ở phía Nam Reutlingen và kèm theo mưa đá lớn. Bang Bavaria cũng ban hành cảnh báo thời tiết nguy hiểm, song thiệt hại được ghi nhận ở mức hạn chế.



Dông bão di chuyển từ Thụy Sĩ qua khu vực Hochrhein về phía hồ Bodensee. Tại một trạm đo gần biên giới Đức-Thụy Sĩ ở Schaffhausen, tốc độ gió lên tới 143 km/h, tương đương Cấp 12. Tại bang Zürich, khoảng 40 người bị thương do mưa đá, trong đó có nhiều trẻ em. Một số người phải nhập viện điều trị.



Khu vực Tây và Tây Bắc Thụy Sĩ cũng hứng chịu nhiều thiệt hại. Tuyến đường sắt giữa Biel và Olten bị gián đoạn. Theo cơ quan thời tiết Thụy Sĩ SRF Meteo, khoảng 46.000 tia sét được ghi nhận trong thời gian ngắn.

Một số nơi, đường kính mưa đá lên tới 6cm. Tại bang Aargau, gió mạnh quật đổ 4 cột bêtông của đường dây điện cao thế. Trên đường cao tốc A1, 1 chiếc xe tải bị lật, song tài xế không bị thương. Tại bang Solothurn, một phụ nữ bị thương nặng do cây đổ.



Tại thành phố Cremona, miền Bắc Italy, dông bão cũng gây nhiều thiệt hại đáng kể. Một phần chóp tháp của nhà thờ lớn Cremona bị hư hại, trong khi mái che tại Torre Civica, tháp của tòa thị chính, bị sập.



Theo truyền thông Italy, mưa đá đã làm hư hại khoảng 10.000 ôtô tại Cremona. Nhiều khu vực khác trong vùng cũng bị ảnh hưởng bởi gió mạnh và mưa đá, khiến mái nhà, cửa sổ, cơ sở hạ tầng và cây cối bị hư hại. Tại khu vực xung quanh thành phố Brescia, hạt mưa đá có kích thước tương đương quả bóng tennis.

Lực lượng cứu hỏa vùng Lombardia đã thực hiện hơn 300 lượt cứu hộ tính đến tối 28/8 (giờ địa phương), với sự tham gia của hơn 160 nhân viên./.

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