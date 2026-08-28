Ba Lan đàm phán với Mỹ về việc xây dựng nhiều căn cứ quân sự

Ba Lan đàm phán với Mỹ về việc xây dựng một số căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước này, trong bối cảnh Washington đang rà soát sự hiện diện quân sự tại châu Âu và thúc đẩy các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tăng cường năng lực tự bảo vệ.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski ngày 27/8 cho biết Warsaw đang tiến hành “các cuộc đàm phán chuyên sâu” với Washington về việc thiết lập “một số địa điểm thường trực để triển khai binh sỹ Mỹ.”

Ông xác nhận hai bên đang thảo luận về “một số căn cứ”, đồng thời cho biết một thành viên trong êkíp của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby sẽ sớm tới Ba Lan để nghe các đề xuất của Vácsava về việc bố trí những cơ sở này.

Đầu tháng 6, Ba Lan đã chính thức đề xuất Mỹ thiết lập một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng cho biết Washington sẽ điều thêm khoảng 5.000 binh sỹ tới Ba Lan, sau khi Mỹ thông báo kế hoạch rút số lượng tương tự khỏi Đức.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc rà soát kéo dài 6 tháng về lực lượng đồn trú tại châu Âu.

Phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels ngày 27/8, Thứ trưởng Colby cho biết Washington đang tham vấn các đồng minh về cách thức để các nước châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh của chính khu vực.

Theo ông Colby, Mỹ muốn thúc đẩy và đẩy nhanh những nỗ lực của châu Âu, sau đó đánh giá tổng thể bố trí chiến lược của các lực lượng Mỹ tại châu lục này. Washington cũng yêu cầu các đồng minh làm rõ những bước tiến trong việc tăng chi tiêu quốc phòng và phát triển các năng lực quân sự chủ chốt.

Ông Colby nhấn mạnh Mỹ “không rời châu Âu” và “không rời liên minh,” mà muốn điều chỉnh sự hiện diện quân sự để phù hợp hơn với các yêu cầu chiến lược mới. Hiện Mỹ duy trì khoảng 80.000 binh sỹ tại châu Âu và đã thông báo giảm một số khí tài được dành cho các kế hoạch phòng thủ của NATO.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng các đồng minh châu Âu đang đạt tiến triển trong việc tăng ngân sách quốc phòng và mua sắm các năng lực cần thiết, song vẫn còn nhiều việc phải làm.

Các nước NATO châu Âu đã nhất trí tăng mạnh chi tiêu liên quan đến quốc phòng và an ninh, hướng tới mục tiêu dành 5% GDP cho các khoản chi này vào năm 2035.

Trong những năm gần đây, Nga nhiều lần cảnh báo về hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của NATO gần biên giới phía Tây. Điện Kremlin khẳng định Nga không đe dọa bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ không phớt lờ những động thái mà Moskva cho là có khả năng gây nguy hiểm đối với lợi ích an ninh của nước này./.

Ba Lan thảo luận việc thành lập căn cứ quân sự thường trực với Mỹ Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh hai bên đã “hoàn thành giai đoạn đầu của quá trình” và Mỹ hiện đã thành lập một nhóm đối tác để đàm phán với Ba Lan.