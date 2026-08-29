Vòng cổ kim cương trị giá hàng triệu USD bị đánh cắp tại bảo tàng Vienna

Ngày 28/8, cảnh sát Áo cho biết hai đối tượng đóng vai người mua vé vào tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Ứng dụng Vienna (MAK) đã đập vỡ tủ trưng bày, lấy đi một chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels bằng bạch kim và kim cương nặng 200 carat rồi rời khỏi hiện trường.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ đột nhập gây chấn động nhắm vào các bảo tàng châu Âu.

Theo thông cáo của cảnh sát, hai đối tượng trên không đeo khẩu trang, đã mua vé vào bảo tàng, sau đó dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày trước khi rời khỏi hiện trường theo hướng chưa xác định.

Chiếc vòng cổ bị đánh cắp đến từ thương hiệu Van Cleef & Arpels, được đính 673 viên đá quý, có giá trị lên tới hàng triệu USD.

Món trang sức này được thiết kế dành cho hoàng gia Ai Cập trước đây và từng được Hoàng hậu Nazli đeo vào năm 1939 trong lễ cưới của con gái bà - Công chúa Faiza - với người sau này trở thành Quốc vương Iran, Mohammad Reza Pahlavi.

Chiếc vòng cổ bị đánh cắp là một trong khoảng 500 hiện vật thuộc danh mục trưng bày tại triển lãm tôn vinh hai nhà thiết kế người Pháp Van Cleef & Arpels. Sự kiện diễn ra từ tháng 6 vừa qua và dự kiến kéo dài đến ngày 27/9 tới.

Các bảo tàng châu Âu đã liên tiếp trở thành mục tiêu của những vụ trộm táo tợn kể từ tháng 10/2025, khi những kẻ trộm đột nhập Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) giữa ban ngày và chỉ mất chưa đầy 8 phút để tẩu thoát cùng số trang sức trị giá 102 triệu USD.

Trước đó, Bộ Văn hóa Italy hôm 23/8 cho biết 4 tác phẩm có giá trị đặc biệt lớn của họa sỹ thời Phục hưng Antonello da Messina đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở Sicily.

Ngày 27/8, những kẻ trộm đã đột nhập khu trưng bày Kho báu Villena - một trong những bộ sưu tập vàng có niên đại Đồ đồng lớn nhất - tại một bảo tàng ở thành phố Villena của Tây Ban Nha, lấy đi phần lớn trong số hơn 50 hiện vật, chủ yếu gồm vòng tay, bát, bình và các đồ vật bằng vàng khác./.

Bảo tàng Pháp bị trộm lượng trang sức trị giá hàng triệu USD Ngày 5/7, một vụ trộm đã xảy ra ở bảo tàng của nhà sản xuất thủy tinh cao cấp của Pháp, nhóm đối tượng đeo mặt nạ đã đập vỡ 6 tủ trưng bày và lấy đi khoảng 20 món trang sức pha lê.