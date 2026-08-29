Thái tử Haakon VIII trở thành Nhà vua Na Uy, không tổ chức lễ đăng quang

Thái tử Haakon VIII đã trở thành Nhà vua Na Uy sau khi Nhà vua Harald V qua đời ở tuổi 89.

Theo Hiến pháp Na Uy, việc kế vị diễn ra ngay lập tức, không cần tổ chức lễ đăng quang. Công nương Mette-Marit trở thành Hoàng hậu Na Uy.

Sau khi lên ngôi, Nhà vua Haakon VIII đã triệu tập Chính phủ tới Hoàng cung để chính thức thông báo về sự ra đi của Nhà vua Harald V. Tại đây, ông tuyên bố chọn vương hiệu Haakon VIII và tiếp tục sử dụng phương châm “Tất cả vì Na Uy” giống cha và ông nội.

Trong những ngày tới, vị tân vương 53 tuổi sẽ tuyên thệ trước Quốc hội Na Uy, cam kết trị vì đất nước theo Hiến pháp và pháp luật. Na Uy không tổ chức lễ đăng quang do nghi lễ này đã được bãi bỏ từ năm 1908. Tuy nhiên, một lễ ban phúc lành có thể được tổ chức.

Nhà vua Haakon VIII nhận được nhiều tin tưởng và ủng hộ của người dân Na Uy. Trong một cuộc khảo sát tiến hành hồi tháng Ba vừa qua, gần 80% số người được hỏi tin rằng ông sẽ là một vị vua “rất tốt” hoặc “khá tốt."

Nhà vua Haakon VIII được đánh giá là một vị vua hiện đại, năng động, có tầm nhìn và được biết đến với các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển công nghệ thân thiện với môi trường và xóa đói giảm nghèo.

Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Na Uy, đồng thời theo học ngành Khoa học Chính trị tại Đại học California (Mỹ) và Khoa học Phát triển tại Trường Kinh tế London (LSE) (Anh).

Nhà vua Haakon VIII và Hoàng hậu Mette-Marit kết hôn năm 2001 và có hai người con chung là Công chúa Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus.



Nhà vua Harald V qua đời ở tuổi 89 sau một thời gian dài gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Thời điểm tổ chức lễ an táng hiện chưa được công bố./.

Nhà Vua Na Uy Harald V đã qua đời, thọ 89 tuổi Nhà Vua Harald V là quân vương trị vì cao tuổi nhất ở châu Âu; ông lên ngôi năm 1991 và hiện bước sang năm trị vì thứ 36; ông là một trong những vị vua được yêu mến nhất châu lục.