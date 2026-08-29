Ukraine: Nổ lớn tại kho hàng ở Kiev khiến 27 người thiệt mạng

Ít nhất 27 người thiệt mạng và 42 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em, sau một vụ cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ xảy ra tại một kho hàng ở làng Myla, thuộc tỉnh Kiev của Ukraine, rạng sáng 29/8.

Theo người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kiev Tymur Tkachenko, đám cháy đã lan sang các khu nhà dân, khiến 381 người phải sơ tán.

Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại 5 ngôi nhà và một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai.

Văn phòng Tổng Công tố Ukraine đã mở cuộc điều tra sơ bộ về vụ việc, tập trung làm rõ điều kiện lưu trữ các vật liệu dễ cháy nổ tại kho hàng, tính đầy đủ của các giấy phép, hồ sơ liên quan và trách nhiệm của những người đưa ra quyết định.

Giới chức địa phương cho biết các vụ nổ xảy ra trong quá trình đám cháy bùng phát. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một cột lửa lớn bốc lên từ khu vực kho hàng.

Vụ nổ tại kho hàng ở Myla hiện được xem xét đồng thời trên hai khía cạnh: hậu quả của vụ việc đối với dân thường và trách nhiệm liên quan đến việc lưu trữ các vật liệu tại cơ sở.

Cuộc điều tra của nhà chức trách Ukraine sẽ làm rõ nguyên nhân và các điều kiện dẫn tới vụ cháy, nổ nghiêm trọng này./.

Hiện trường vụ nổ lớn ở trung tâm Moskva gây nhiều thương vong Bộ Nội vụ Nga tối 1/8 xác nhận đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng tại Quảng trường Kudrinskaya ở trung tâm thủ đô Moskva, khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.