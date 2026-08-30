Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở bờ sông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, lũ trên sông Đồng Nai nguy cơ gây ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện trên khu vực thượng lưu xuất hiện mưa vừa đến mưa to, từ chiều tối 29/8, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài lên nhanh. Lúc 7h ngày 30/8, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,08m, trên báo động 1 là 0,08m.

Liên quan đến tình hình nắng nóng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 30/8, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Từ ngày 31/8, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ kết thúc," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải...

Ngày 29/8, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như các trạm: Đà Nẵng 38,2 độ C, Quảng Ngãi 38,1 độ C, Cam Ranh (Khánh Hòa) 40,2 độ... Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-55%./.

Triều cường kết hợp thủy điện xả lũ, nguy cơ ngập hạ du sông Đồng Nai Dự báo lúc 3 giờ 30 ngày 4/11 mực nước sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa sẽ đạt 1,9m, cao hơn mức báo động I; đến 16 giờ ngày 5/11 mực nước lên 1,97m, xấp xỉ báo động II.