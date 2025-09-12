Đồng Nai: Lũ sông Buông dâng cao, nhiều khu vực nhà dân ngập sâu

Ngày 12/9, nước lũ từ sông Buông đổ về gây chia cắt hàng loạt tuyến đường, hàng trăm hộ dân tại nhiều xã, phường của tỉnh Đồng Nai bị ngập sâu hơn 1m nước, nhiều hộ dân trắng đêm vật lộn chống lũ khi nước dâng cao.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong sáng ngày 12/9, tại xã An Viễn, phường Phước Tân tỉnh Đồng Nai, nhiều khu vực nhà dân bị ngập sâu hơn 1m nước, nước tràn vào nhà, cuốn trôi vật dụng, các loại gia súc, gia cầm phải dạt lên các gò cao để trú ẩn.

Tại phường Phước Tân, nước lũ ngập sâu vào khu dân cư khiến nhiều tuyến đường thành sông, giao thông bị chia cắt.

Tại những khu vực nước sâu, nguy hiểm, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và cử người túc trực thường xuyên, kiểm tra các khu vực nhà dân bị ảnh hưởng do ngập, sẵn sàng phương án hỗ trợ di dời người dân nếu tình trạng ngập nặng hơn.

Bất lực nhìn dòng nước mỗi lúc một dâng cao, ông Nguyễn Minh Tư, 69 tuổi, ngụ phường Phước Tân cho biết, nước bắt đầu dâng cao lúc 8 giờ sáng, nhưng thời điểm đó các thành viên trong gia đình đã đi làm, đi học hết, chỉ còn lại hai ông bà già ở nhà, nước lên nhanh quá không kịp di dời đồ đạc đến các vị trí cao hơn.

“Đồ đạc trong nhà tôi bị ngập hết rồi, những lần trước có các con ở nhà còn kịp đưa đồ lên cao, nhưng nay chỉ có hai ông bà già ở nhà nên không kịp làm gì hết, may mắn có bà con trong xóm chạy sang phụ cất được ít đồ. Đây là lần thứ 4 trong năm nước ngập vào nhà như thế này rồi, có những lần nước ngập cao cả mét,” ông Tư cho biết.

Học sinh tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, phải lội nước đi học khi nước lũ gây ngập hết các tuyến giao thông. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Tại xã An Viễn, lũ về ngay trong đêm, do được báo trước nên người dân nhanh chóng di dời tài sản, vật nuôi ngay trong đêm để hạn chế thiệt hại.

Nhiều gia đình phải thức trắng đêm kê đồ đạc, đưa vật nuôi lên cao. Thậm chí có người dân còn đưa xe máy cày chạy sâu vào vùng ngập để vận chuyển tài sản và hỗ trợ nhau thoát ra ngoài.

Ông Bùi Kim Phi, ngụ ấp 6, xã An Viễn cho biết, lúc 2 giờ sáng cùng ngày, gia đình nhận được thông tin lũ về từ những hộ dân đầu nguồn nên cũng đã có sự chuẩn bị. Đến hơn 3 giờ sáng, lũ tràn vào nhà, dâng cao khoảng hơn 1m.

“Nhận được tin báo, chúng tôi thức nguyên đêm để di chuyển tài sản, đàn dê được nhốt lên chuồng cao, còn cặp bò thì đem đi gửi ở gò đất cao nên may mắn không bị thiệt hại. Chỉ có ít đồ đạc trong nhà bị nước vào nên có thiệt hại đôi chút,” ông Phi cho biết.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai, đợt này lũ sông Buông dâng cao khiến ít nhất 10 hộ dân trong xã bị ngập nặng, nhiều khu vực nước dâng cao gần 1m. Những hộ còn lại tuy cũng bị ngập nhưng lực lượng dân quân địa phương đã kịp thời sơ tán đồ đạc, hạn chế thiệt hại.

Thống kê sơ bộ tại phường Phước Tân, hàng trăm hộ dân đang chìm trong nước lũ sông Buông. Nhiều tuyến đường trong khu dân cư biến thành sông, giao thông bị chia cắt; trong đó, công trình xây dựng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua địa bàn phường Phước Tân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Khu vực thi công bị ngập sâu, nhiều thiết bị, máy móc phải tạm dừng hoạt động./.

