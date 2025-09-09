Đồng Nai: Lũ bất ngờ tràn về, nhiều khu vực ở phường Bình Phước ngập sâu

Cơn mưa lớn kéo từ chiều 8 đến rạng sáng 9/9, kéo theo nước lũ bất ngờ tràn về gây thiệt hại nhiều tài sản, cây trồng của người dân sinh sống tại phường Bình Phước và xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai.

Khu vực ngập nặng chủ yếu nằm 2 bên suối Rạt, giáp ranh giữa phường Bình Phước và xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai.

Theo anh Nguyễn Văn Thọ, ở khu phố 3, phường Bình Phước cho biết, từ 17 giờ chiều 8/9, mưa lớn diễn ra trên diện rộng, sau đó nước từ khu vực thượng nguồn tràn mạnh về khu vực phường Bình Phước và xã Đồng Tâm, dọc theo con suối Rạt, gây ngập hơn 2 ha trồng thơm, dưa và một số cây ăn trái khác của gia đình anh Thọ. Nước chảy rất xiết khiến hơn 70.000 cây khóm và cả hệ thống bếp tưới tự động gia đình mới đầu tư hơn 100 triệu đồng đã bị nước cuốn trôi.

Suối Rạt, đoạn đi qua phường Bình Phước (Đồng Nai) thường xuyên bị ngập lụt, tuy nhiên, năm nay nhờ hệ thống nạo vét lòng suối nên đã khơi thông dòng chảy. (Ảnh: TTXVN)

Anh Trần Văn Hồng, khu phố 3, phường Bình Phước, cho biết nước đổ về nhanh gây ngập 2,1 ha cây trồng của gia đình. Năm nay, Nhà nước khơi thông Suối Rạt, đầu tư hàng trăm tỷ làm bờ kè đang vui mừng sẽ thoát khỏi cảnh ngập lụt. Không ngờ mới có mấy trận mưa nhỏ, hầu như các hộ dân sinh sống hai bên suối nhà nào cũng bị ảnh hưởng, có hộ bị ngập nhà, có hộ thì ngập vườn tược, cây cối.

Theo anh Hồng, nhiều người dân cho rằng ngập lụt do mưa, tuy nhiên, thực tế có những năm nắng cả tuần, nước vẫn đổ về gây ngập như thường. Vì vậy anh Hồng cùng người dân kiến nghị các đơn vị nếu có xả lũ cần thông báo rộng rãi cho người dân được biết và cần xả từ từ để nước xuống hết lòng suối, tránh gây thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến trưa 9/9, lượng nước đổ về vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Nhiều diện tích cây cao su, cây ăn trái, hoa màu của người dân vẫn còn ngập sâu từ 0,5 đến 1m nước. Một số hộ dân nghi ngờ, việc nước suối dâng cao và kéo dài từ chiều hôm qua đến nay không phải do mưa lớn.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Bình Phước cho biết, qua nắm sơ bộ có 10 hộ dân bị nước ngập vào nhà, còn lại chủ yếu bị ngập cây cối, vườn tược. Ngay sau khi nắm được tình hình, lãnh đạo phường trực tiếp xuống hiện trường, đồng thời chỉ đạo chỉ đạo cơ quan chuyên môn bố trí người, phương tiện kịp thời hỗ trợ người dân trong vùng bị ngập. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của địa phương là thiếu các trang thiết bị chuyên dụng, ca nô để ứng phó phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong khi đó, địa bàn ngập lụt lại khá rộng.

Thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phường sẽ tiếp tục bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin sự cố do mưa lũ gây ra; tích cực chủ động cử lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, xác minh thiệt hại để làm cơ sở hỗ trợ cho người dân theo quy định./.

