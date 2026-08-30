Khoảng 900 công nhân mất tích, ngành thủy điện Nepal lao đao sau trận lũ quét

Ngành thủy điện đang trên đà bùng nổ của Nepal đã hứng chịu một cú sốc lớn sau trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8 khiến khoảng 900 công nhân tại các dự án thủy điện đến nay vẫn chưa rõ tung tích, trong tổng số người mất tích trên cả nước đã vượt 1.900 người.

Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).

Nhiều tòa nhà bị nhấn chìm, cầu cống bị cuốn trôi và các cơ sở hạ tầng thủy điện - vốn tận dụng dòng chảy xiết để phát điện - chịu thiệt hại nặng nề.

Các đoạn video ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ kéo người sống sót ra khỏi lớp bùn đặc lấp đầy các đường hầm thủy điện, trong khi giới quan sát lo ngại nhiều người khác đã thiệt mạng hoặc vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Theo chuyên gia địa lý Dinesh Paudel tại Đại học Appalachian State (Mỹ), người có nhiều nghiên cứu về phát triển hạ tầng tại Nepal, có khả năng nhiều kỹ sư đã thiệt mạng trong thảm họa này.

Dù khu vực này thường xuyên đối mặt với nguy cơ thiên tai như động đất, lũ lụt và sạt lở đất, ngành thủy điện tại đây vẫn tăng trưởng mạnh trong suốt thập kỷ qua.

Giới chuyên gia nhận định nhờ nguồn nước dồi dào từ các con sông chảy xiết trên địa hình dốc cùng vị trí gần Trung Quốc, hành lang sông ở huyện Rasuwa thuộc miền Bắc Nepal đã trở thành một trong những khu vực tập trung dự án thủy điện lớn và sôi động nhất cả nước. Thực tế đó đã thu hút ngày càng nhiều lao động đổ về vùng núi Himalaya hẻo lánh này.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập Nepal, một số dự án thủy điện tại huyện Rasuwa đang trong giai đoạn xây dựng. Các dự án dạng này phần lớn sử dụng nhân công là lao động thu nhập thấp người Nepal, trong đó có nhiều người từ các vùng khác của đất nước tìm đến do không đủ điều kiện tìm việc ở nước ngoài.

Ông Galen Murton, chuyên gia địa lý tại Đại học James Madison (Mỹ) cho hay công việc tại đây bao gồm việc đào và bảo trì hầm, nhiều khi vẫn phải sử dụng cuốc chim thủ công.

Theo vị chuyên gia, lực lượng lao động tại các công trình thủy điện khá đa dạng, với sự tham gia của cả kỹ sư trình độ cao lẫn lao động phổ thông.

Ông Murton nói rằng các dự án thủy điện từng mang lại sức sống mới cho khu vực miền Bắc Nepal, hình thành cả một nền kinh tế địa phương xoay quanh ngành này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những gì còn sót lại sau thảm họa và không ai biết được tương lai sẽ ra sao.

Ông cũng lưu ý thiên tai từng gây thiệt hại cho các cơ sở thủy điện trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên toàn bộ hạ tầng gần như biến mất chỉ sau một sự kiện duy nhất./.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Trung Quốc xác định nguyên nhân thảm họa Theo Tân Hoa xã, các chuyên gia kết luận rằng vào khoảng 10 giờ 52 ngày 26/8 theo giờ Bắc Kinh, một sông băng trên sườn phía Nam đỉnh Lirung ở Nepal bị đứt gãy, gây ra trận lở băng đá.