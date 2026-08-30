Thái Lan bác bỏ tin giả về biến thể COVID-19 'Deltacron XBC'

Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (DDC) của Thái Lan ngày 30/8 đã bác bỏ một cảnh báo trực tuyến được lan truyền lại, cho rằng các sự kiện chào mừng Năm Mới sẽ bị hủy bỏ do sự bùng phát của một biến thể COVID-19 được mô tả là “Deltacron XBC."

Cảnh báo này, trích dẫn thông tin từ Bệnh viện Chulabhorn và Bộ Y tế, tuyên bố biến thể “Deltacron XBC” nguy hiểm gấp 3 lần so với các dạng virus trước đó. Nội dung cảnh báo cũng bao gồm một danh sách các triệu chứng được cho là diễn biến từng ngày.

Trong thông báo ngày 30/8, DDC khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Cơ quan này cho biết thông điệp gây hiểu nhầm này lần đầu tiên được lan truyền vào năm 2022 và hiện đã được khôi phục và chia sẻ lại, gây ra sự hoang mang không cần thiết trong công chúng.

Tiến sỹ Montien Kanasawat, Cục trưởng DDC, cho biết tình hình COVID-19 hiện tại vẫn diễn biến giống với dự báo theo mùa của Cục, đồng thời nhấn mạnh hệ thống y tế công cộng của Thái Lan có đủ thuốc men và vật tư y tế để chăm sóc bệnh nhân, và không có lý do gì để hủy bỏ bất kỳ hoạt động hay lễ hội nào do tình hình hiện tại.

Việc giám sát biến thể chung, do DDC và Cục Khoa học Y tế thực hiện, đã xác định Omicron NB.1.8.1 là chủng chính hiện đang được theo dõi và phát hiện ở Thái Lan. Đây không phải là biến thể “Deltacron XBC” được đề cập trong thông điệp đang lan truyền trên mạng.

Tiến sỹ Montien cho biết giám sát dịch tễ học xác nhận rằng NB.1.8.1 không gây ra bệnh nặng hơn. Tỷ lệ tử vong được báo cáo vẫn rất thấp ở mức 0,01%, và hầu hết bệnh nhân đều có các triệu chứng tương tự như cảm lạnh thông thường.

Theo DDC Thái Lan, bệnh nặng tiếp tục tập trung ở những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền và người có hệ miễn dịch suy yếu.

Cơ quan này khuyến cáo người dân nên tự theo dõi các triệu chứng hô hấp thông thường, bao gồm: sốt, ho, đau họng, sổ mũi và đau đầu.

Những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn nên đi khám ngay nếu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như khó thở hoặc tức ngực. DDC cũng khuyên những người có triệu chứng hô hấp không nên cố gắng đến nơi làm việc hoặc trường học và tránh tiếp xúc gần với người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Tiến sỹ Direk Khampaen, Phó Cục trưởng DDC, kêu gọi công chúng không nên tin tưởng hay chuyển tiếp những cảnh báo sức khỏe mà nguồn gốc không được xác định rõ ràng. Ông cho biết việc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây hiểu lầm, nhầm lẫn và hoảng loạn.

Thay vào đó, mọi người nên theo dõi thông tin được công bố thông qua các kênh chính thức của DDC và Bộ Y tế. /.

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