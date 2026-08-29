Nepal nỗ lực giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong đường hầm thủy điện

Ngày 29/8, quân đội Nepal cho biết các đội cứu hộ đang sử dụng thiết bị khoan để tìm cách giải cứu hơn 100 người mắc kẹt bên trong một đường hầm thủy điện, 3 ngày sau khi trận lũ lụt tàn phá khu vực này.

Văn phòng Thủ tướng Nepal thông báo: "Chính phủ đã và đang tiếp tục nỗ lực... để giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong đường hầm của Dự án Thủy điện Trishuli 3A ở Rasuwa."

Những bức ảnh được Văn phòng Thủ tướng Nepal chia sẻ cho thấy 82 nhân viên, bao gồm cả quân đội và cảnh sát, đang lội qua lớp bùn nhão và vượt qua những tảng đá lớn do lũ lụt để "đào bới cửa hầm." Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết thêm rằng nỗ lực cứu hộ đã trở nên "vô cùng khó khăn" do điều kiện thời tiết bất lợi.

Trước đó, quân đội Nepal đã giải cứu được 350 người từ hiện trường trong điều kiện "vô cùng nguy hiểm", nhưng vẫn còn hơn 100 người bị mắc kẹt.

Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết thêm Ấn Độ đã cử một đội cứu hộ đường hầm chuyên nghiệp theo yêu cầu hỗ trợ từ Nepal, đội này đã đến Trishuli và sẽ "tiến hành khảo sát trên không ban đầu."

Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm trong việc cứu hộ các đường hầm khó khăn ở dãy Himalaya, bao gồm cả các đội thợ mỏ được đào tạo để có thể tiến vào những không gian hẹp.

Theo Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia, những người mắc kẹt nằm trong số 933 công nhân làm việc tại các dự án thủy điện trên các con sông, khi thiên tai xảy ra vào sáng 26/8.

Trong một diễn biến khác, Ấn Độ đang tăng cường giám sát các khu vực Himalaya giáp biên giới với Trung Quốc và Nepal, vài ngày sau trận lũ lụt chết người dường như do sạt lở sông băng gây ra.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết thảm họa là do sạt lở sông băng tạo ra một dòng thác đổ nát. Dù nguyên nhân chính xác của vụ sạt lở chưa rõ ràng, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng trên toàn thế giới tan chảy, làm tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa như vậy.

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý thảm họa nhà nước tại bang Uttarakhand thuộc dãy Himalaya của Ấn Độ, ông Madan Kaushik cho biết: "Vì chúng tôi có chung biên giới với Nepal và cũng có tình hình địa lý tương tự... chúng tôi đã yêu cầu giám sát tất cả các sông băng và hồ băng trong khu vực… cảnh giác và theo dõi xem liệu tình huống tương tự có xảy ra ở bất kỳ đâu trong bang hay không."

Uttarakhand là một trong những khu vực nhạy cảm về sinh thái nhất của Ấn Độ, với 1.266 hồ băng. Các nhà khoa học cảnh báo các sông băng Himalaya, nguồn cung cấp nước thiết yếu cho gần hai tỷ người, đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết do biến đổi khí hậu, khiến các cộng đồng phải đối mặt với những thảm họa khó lường và tốn kém. Sự tan chảy của sông băng và băng vĩnh cửu cũng có thể làm mất ổn định sườn núi và tăng nguy cơ sạt lở đất.

Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu, kết hợp với sự phát triển thiếu quy hoạch, đang làm tăng tần suất, mức độ nghiêm trọng và tác động của các thảm họa này./.

Nepal và Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm hơn 2.400 người mất tích sau lũ quét Lực lượng cứu hộ tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đang khẩn trương tìm kiếm hơn 2.400 người mất tích sau lũ quét, sạt lở trong bối cảnh đường sá bị phá hủy và nguy cơ lũ mới vẫn hiện hữu.