Hàn Quốc tăng hỗ trợ tiền mặt để khuyến khích giới trẻ kết hôn và sinh con

Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/8 công bố các chính sách hỗ trợ tiền mặt trực tiếp nhằm khuyến khích các cặp đôi đăng ký kết hôn và sinh con với mức cụ thể tùy thuộc vào khu vực cư trú và số trẻ được sinh.

Tại Nhà Xanh, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố “Chiến lược đầu tư tổng hợp theo từng giai đoạn tăng trưởng của thanh niên." Theo đó, từ năm 2027, Chính phủ Hàn Quốc sẽ trợ cấp khoản tiền hỗ trợ kết hôn 1 triệu won (khoảng 730 USD) cho các cặp đôi đăng ký kết hôn, không phụ thuộc vào thu nhập của các cặp đôi. Mỗi cặp đôi chỉ được nhận khoản trợ cấp này một lần trong đời sau khi đăng ký kết hôn.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ đưa vào áp dụng “trợ cấp hỗ trợ chào đón trẻ sơ sinh," với mức 10-20 triệu won/trẻ. Số tiền cụ thể sẽ được phân chia theo số con sinh và khu vực cư trú.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền sẽ khắc phục hạn chế của chính sách cũ, bởi những người có thu nhập thấp và không phát sinh nghĩa vụ thuế không thể hưởng đầy đủ khoản giảm thuế. Chính sách được thiết kế theo hướng ưu tiên các gia đình sinh con ở khu vực ngoài vùng thủ đô Seoul. Theo đó, con đầu lòng của các cặp vợ chồng sinh sống ngoài vùng thủ đô có thể được hưởng mức hỗ trợ cao hơn. Khoản tiền này sẽ được chi trả thành 4 đợt.

Ngoài các khoản hỗ trợ trên, Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến áp dụng trợ cấp trẻ em cơ bản, được xây dựng trên cơ sở tích hợp các chính sách hiện hành gồm trợ cấp trẻ em, trợ cấp cha mẹ và phiếu hỗ trợ gặp gỡ đầu tiên. Mức trợ cấp trẻ em cơ bản mới dự kiến vào khoảng 200.000-400.000 won/tháng, tương đương khoảng 2-3 lần mức trợ cấp trẻ em hiện nay.

Chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt đồng thời với hai sức ép nhân khẩu học: mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh. Theo số liệu của Cơ quan thống kê Hàn Quốc, năm 2025 nước này có 254.500 trẻ được sinh ra, tăng 6,8% so với năm 2024.

Tuy nhiên, cũng trong năm 2025, Hàn Quốc ghi nhận số người mất lên tới 363.400 người, khiến dân số giảm tự nhiên 110.000 người. Tổng tỷ suất sinh năm 2025 đạt 0,80 con/phụ nữ, tăng so với năm 2024 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 2,1 con cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định.

Trong khi đó, Hàn Quốc đã chính thức bước vào xã hội siêu già từ năm 2025, khi người từ 65 tuổi trở lên chiếm 20,3% dân số.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc dự báo tỷ lệ này sẽ vượt 30% vào năm 2036 và 40% vào năm 2050. Điều này khiến việc khuyến khích kết hôn và sinh con không chỉ là chính sách xã hội mà ngày càng trở thành vấn đề liên quan trực tiếp đến nguồn cung lao động, tăng trưởng kinh tế, tài chính công và khả năng duy trì hệ thống an sinh xã hội./.

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