Lũ quét ở Nepal-Trung Quốc: Không có công dân Việt Nam trong danh sách mất tích

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại cuộc họp báo sáng 30/8, Văn phòng báo chí Chính quyền nhân dân Khu tự trị Tây Tạng cho biết sau khi tiến hành rà soát, đối chiếu thông tin, cơ quan chức năng Trung Quốc xác định có 261 người nước ngoài đến từ 23 quốc gia hiện chưa được xác định tung tích sau vụ lũ quét xảy ra ngày 26/8 tại cửa khẩu Cát Long ở khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal.

Danh sách do cơ quan chức năng Trung Quốc công bố gồm 104 công dân Nepal, 49 công dân Ấn Độ, Latvia (33 người), Mỹ (18 người), Anh (15 người), Canada (6 người), Australia (6 người), Nam Phi (4 người), Malaysia (3 người), Đức (3 người), Nga (3 người), Ireland (2 người), Estonia (2 người), Pháp (2 người), Hà Lan (2 người), New Zealand (2 người), Kazakhstan, Phần Lan, Litva, Bồ Đào Nha, Ukraine, Tây Ban Nha và Hungary (mỗi nước 1 người).

Không có công dân Việt Nam trong danh sách 23 quốc gia nêu trên.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã thông báo cho các đại sứ quán và lãnh sự quán của các nước liên quan tại Trung Quốc. Sau nhiều đợt tìm kiếm, kiểm tra hiện trường và rà soát người tại cửa khẩu, hiện không còn du khách nước ngoài nào bị mắc kẹt tại huyện Cát Long.

Một hồ chắn dòng hình thành sau trận lũ quét và sạt lở ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tính đến 18 giờ ngày 29/8 theo giờ địa phương (17 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), vụ lũ quét nghiêm trọng tại huyện Cát Long đã khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích.

Nhà chức trách Trung Quốc đang huy động lực lượng và phương tiện để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực xảy ra thảm họa.

Đến nay, tổng cộng 2.141 nhân lực thuộc các lực lượng quân đội, cảnh sát vũ trang, cứu hộ, biên phòng và công an đã được huy động, cùng 269 phương tiện và 3.922 bộ thiết bị cứu hộ.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ được tiến hành tại hiện trường lũ quét và sạt lở ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo kết quả phân tích của nhóm ứng phó thảm họa khẩn cấp vùng băng giá thuộc Viện Nghiên cứu Tai họa vùng núi và Môi trường Thành Đô, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, khoảng 10 giờ ngày 26/8 theo giờ địa phương (9 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), một sông băng trên sườn phía Nam núi Langtang Lirung ở Nepal bị vỡ ở độ cao khoảng 5.200m so với mực nước biển, gây sạt lở băng.

Khối băng sau đó nhanh chóng di chuyển xuống, xói mòn sườn núi và hình thành một vụ lở đất lớn.

Sau khi di chuyển khoảng 22km với tốc độ cao, khối băng và đất đá tràn tới cửa khẩu Cát Long ở độ cao khoảng 1.800m, san phẳng khu vực rộng khoảng 0,7km2, phá hủy 27 tòa nhà cùng các công trình liên quan./.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Trung Quốc xác định nguyên nhân thảm họa Theo Tân Hoa xã, các chuyên gia kết luận rằng vào khoảng 10 giờ 52 ngày 26/8 theo giờ Bắc Kinh, một sông băng trên sườn phía Nam đỉnh Lirung ở Nepal bị đứt gãy, gây ra trận lở băng đá.

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