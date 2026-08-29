Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, gần 3.000 người mất tích

Công tác tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc ngày 29/8 bước sang ngày thứ tư, khi lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm hàng nghìn người mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng cuốn theo bùn đất, đá và mảnh vụn, tàn phá nhiều khu dân cư và công trình tại khu vực Himalaya.

Theo số liệu mới nhất được giới chức hai nước công bố, tính đến 21 giờ (Việt Nam) ngày 29/8, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc đã lên 676 người, trong khi gần 3.000 người mất tích. Trong đó, Nepal ghi nhận 669 người thiệt mạng và 2.426 người mất tích; phía Trung Quốc cho biết 7 người thiệt mạng và hơn 550 người mất tích. Hơn 3.700 người đã được giải cứu tại Nepal.

Tại Nepal, các đội cứu hộ tiếp tục hoạt động tại nhiều địa điểm bị tàn phá, trong đó có các công trình thủy điện trên sông Trishuli thuộc huyện Rasuwa. Quân đội Nepal cho biết có thể vẫn còn hơn 100 người mắc kẹt trong các đường hầm bị bùn đất vùi lấp. Một đội chuyên trách cứu hộ đường hầm gồm 11 thành viên của Ấn Độ đã được triển khai, trong khi một đội tương tự của Trung Quốc dự kiến tới Nepal hỗ trợ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal cho biết địa hình núi cao, các hẻm núi hẹp và tình trạng cơ sở hạ tầng bị tàn phá đang gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Nepal đã đề nghị hỗ trợ chuyên môn về cứu hộ đường hầm, công nghệ phát hiện người sống sót, xét nghiệm ADN và bảo quản thi thể. Nepal cũng ước tính chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới 4-5 tỷ USD.

Tại Khu tự trị Tây Tạng, lực lượng cứu hộ Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm tại khu vực cửa khẩu Gyirong, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã sơ tán 555 du khách mắc kẹt và 499 công dân Trung Quốc khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, nhiều gia đình tại Nepal vẫn mòn mỏi chờ tin người thân mất tích. Hàng trăm người được cho là người nước ngoài cũng nằm trong danh sách mất tích, gồm lao động tại các dự án thủy điện, khách du lịch và người hành hương tới các địa điểm linh thiêng ở Tây Tạng.

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/8 đã triển khai trực thăng tới khu vực bị lũ lụt tại Nepal để tìm kiếm 9 công dân nước này mất tích.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các trực thăng đã đưa lực lượng phản ứng nhanh của nước này từ Kathmandu tới khu vực bị ảnh hưởng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, 9 công dân Hàn Quốc mất tích là những người làm việc tại một công trường xây dựng nhà máy thủy điện ở huyện Rasuwa, nơi bị lũ quét và bùn đất tàn phá. 10 công dân Hàn Quốc khác từng bị cô lập tại khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai đã được đưa tới nơi an toàn.

Ông Lim Sang-woo, Đội trưởng đội phản ứng nhanh liên ngành của Chính phủ Hàn Quốc, cho biết nhà chức trách Hàn Quốc đã làm việc với chính quyền địa phương và Bộ Ngoại giao Nepal, đề nghị hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ công dân Hàn Quốc, trong đó có việc tạo điều kiện cho trực thăng hoạt động.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nepal cũng đã cung cấp cho chính quyền Nepal thông tin về vị trí, tọa độ của các khu vực được cho là có công dân Hàn Quốc bị ảnh hưởng, đồng thời đề nghị nhanh chóng tiến hành tìm kiếm và cứu hộ.

Ngoài hoạt động cứu hộ, Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/8 quyết định tăng cường nhân lực cho hoạt động ứng phó, theo đó bổ sung 9 người bay từ sân bay quốc tế Incheon tới Kathmandu.

Lực lượng này ngay khi đến Nepal sẽ phối hợp với đội phản ứng nhanh 11 người được cử tới trước đó để thúc đẩy hoạt động tìm kiếm, cứu hộ người mất tích.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để có thể triển khai Đội cứu trợ khẩn cấp ở nước ngoài bằng máy bay vận tải. Seoul cho biết đang tích cực đề nghị Nepal tiếp nhận lực lượng cứu trợ và sẵn sàng triển khai ngay khi được phía Nepal chấp thuận./.

Nepal và Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm hơn 2.400 người mất tích sau lũ quét Lực lượng cứu hộ tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đang khẩn trương tìm kiếm hơn 2.400 người mất tích sau lũ quét, sạt lở trong bối cảnh đường sá bị phá hủy và nguy cơ lũ mới vẫn hiện hữu.