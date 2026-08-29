Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam-Nga qua chương trình bồi dưỡng tiếng Nga

Sau một tuần làm việc khẩn trương và hiệu quả, chương trình giáo dục quốc tế dành cho giáo viên và sinh viên nước ngoài mang tên “Uchu Velikomu” (Tôi dạy điều vĩ đại) và “Uchus Velikomu” (Tôi học điều vĩ đại) đã bế mạc tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga ngày 28/8 (giờ địa phương), mở ra những hướng đi mới trong nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếng Nga trong thời đại số.

Chương trình do Bộ Giáo dục Liên bang Nga, Quỹ “Lịch sử của tôi” và Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên A.I. Herzen phối hợp tổ chức, với sự tham gia của đoàn đại biểu giảng viên Việt Nam đến từ Khoa Tiếng Nga, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm đáng chú ý của chương trình là việc cập nhật các phương pháp giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ, đồng thời chú trọng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng, thiết kế bài giảng. Đây được xem là một trong những nội dung thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với những thay đổi trong giáo dục hiện đại của đội ngũ giáo viên tiếng Nga tại các nước.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông German Zubovich - Phó Giám đốc Cục Tích hợp Hệ thống Giáo dục quốc gia và Hợp tác quốc tế, kiêm Trưởng phòng Hợp tác với các nước Mỹ Latinh, châu Phi và các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Nga, đánh giá cao kết quả của chương trình.

Theo ông Zubovich, thành công của chương trình là minh chứng cho sự hợp tác ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục giữa Nga và các quốc gia đối tác. Ông đặc biệt ghi nhận tinh thần nghiêm túc, cầu thị và năng lực đổi mới sáng tạo của các giáo viên Việt Nam, thể hiện qua các phiên thảo luận chuyên môn cũng như việc ứng dụng AI để thiết kế bài giảng.

Đại diện Bộ Giáo dục Nga khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và mở rộng các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu, qua đó hỗ trợ đội ngũ giáo viên tiếng Nga tại các nước, trong đó có Việt Nam, nâng cao năng lực chuyên môn và cập nhật các phương pháp giảng dạy hiện đại.

Tại sự kiện, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa - Bí thư thứ nhất, phụ trách bộ phận giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, cảm ơn các đơn vị tổ chức và đánh giá chương trình không chỉ mang lại những kiến thức, phương pháp mới trong giảng dạy tiếng Nga mà còn tạo không gian giao lưu, tìm hiểu văn hóa Nga.

Theo bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, những kiến thức thực tiễn về công nghệ số, cùng sự hiểu biết sâu hơn về tâm lý người học, sẽ là hành trang hữu ích để các giáo viên Việt Nam vận dụng vào công tác giảng dạy khi trở về nước. Qua đó, đội ngũ giáo viên có thêm phương pháp để khơi dậy hứng thú học tiếng Nga, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Giang - Phó Trưởng khoa Tiếng Nga trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (đứng) chia sẻ cảm nhận sau một tuần tập huấn. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Tiến sỹ Nguyễn Thị Giang - Phó Trưởng khoa Tiếng Nga, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Việt Nam, cho biết đây là lần đầu tiên chương trình đào tạo trực tiếp dành cho đoàn Việt Nam được tổ chức tại Moskva. Trong một tuần tập huấn, các giảng viên Việt Nam được tiếp cận nhiều chuyên đề về phương pháp giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ, ngữ âm, ngữ pháp và đặc biệt là ứng dụng khoa học-công nghệ trong giảng dạy.

Bên cạnh phần học lý thuyết và trao đổi chuyên môn, các giáo viên Việt Nam còn phải trải qua kỳ sát hạch mô phỏng một giờ giảng, qua đó vận dụng những phương pháp và kỹ thuật được hướng dẫn trong suốt khóa học.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thị Giang, chương trình mang lại nhiều kiến thức thiết thực cho đội ngũ giảng viên tiếng Nga của Việt Nam, không chỉ trong việc củng cố và nâng cao năng lực ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy mà còn trong tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, đất nước và con người Nga. Những trải nghiệm này sẽ giúp các giảng viên truyền tải sinh động hơn kiến thức, cũng như tình yêu đối với tiếng Nga và văn hóa Nga tới sinh viên Việt Nam.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng đoàn đại biểu Việt Nam sau khi trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên Việt Nam. Việc đưa công nghệ số và AI vào đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Nga không chỉ góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn tạo thêm những kết nối mới trong hợp tác giáo dục Việt Nam-Liên bang Nga, góp phần duy trì và phát triển không gian ngôn ngữ Nga tại Việt Nam trong bối cảnh giáo dục ngày càng chuyển đổi mạnh mẽ sang môi trường số./.

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