Campuchia ra mắt ứng dụng di động giúp báo cáo các vụ lừa đảo trực tuyến

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Cảnh sát Quốc gia Campuchia cũng vừa ra mắt ứng dụng di động có tên “Kapea Scams” cho phép người dân nước này báo cáo các vụ lừa đảo trực tuyến hoặc các trường hợp nghi ngờ có hành vi gian lận.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/8, Thiếu tướng Sok Nitya, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ thuộc Cảnh sát Quốc gia, cho biết ứng dụng Kapea Scams cung cấp các hướng dẫn về cách phòng tránh lừa đảo sử dụng công nghệ.

Đây là công cụ quan trọng giúp người dân nhanh chóng báo cáo các vụ việc nghi ngờ gian lận công nghệ và các loại tội phạm khác cho Cảnh sát Quốc gia, từ đó cơ quan chức năng có thể kịp thời xử lý.

Ông cho biết thêm khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng sẽ tự động chặn các cuộc gọi đến từ những số điện thoại được xác định có liên quan đến hành vi gian lận công nghệ hoặc các tội phạm khác.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ sử dụng thông tin và dữ liệu thu thập được từ các báo cáo của người dân để gửi tin nhắn SMS tuyên truyền, cảnh báo tới công chúng.

Dữ liệu được thu thập và phân tích cũng sẽ được sử dụng để phát triển các hệ thống và biện pháp nhằm mang lại lợi ích cho người dân và toàn xã hội.

Sự kiện ra mắt ứng dụng trên diễn ra trong bối cảnh cùng ngày 28/8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật cấp trung ương và địa phương tiếp tục trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến mà không có ngoại lệ hay chậm trễ.

Theo trong thông cáo báo chí về kết quả phiên họp toàn thể của Nội các, ông Hun Manet đã biểu dương nỗ lực của chính quyền các cấp trong việc trấn áp các mạng lưới lừa đảo sử dụng công nghệ, đồng thời ghi nhận những kết quả đáng kể đã đạt được.

Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục trấn áp các mạng lưới lừa đảo còn tồn tại.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng cấp cao phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt kiêm Trưởng Ban thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCOS) Chhay Sinarith đã thông báo về việc triệt phá toàn bộ các cơ sở lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hoạt động trên khắp nước này sau một chiến dịch trấn áp trên toàn quốc.

Phát biểu tại buổi họp báo dành cho các nhà ngoại giao nước ngoài ở Phnom Penh, ông Sinarith cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra 793 địa điểm nghi vấn trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến ngày 20/8.

Các cơ quan chức năng nước này đã đóng cửa 624 cơ sở đang hoạt động và thu thập bằng chứng pháp y từ 169 địa điểm đã bị bỏ hoang. Các chiến dịch phối hợp liên ngành này đã dẫn đến việc bắt giữ gần 30.000 nghi phạm./.

Campuchia triệt phá hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn Nhà chức trách Campuchia đã giải cứu, hồi hương 58.266 công dân nước ngoài, trong đó có 7.282 phụ nữ; qua điều tra, 22.045 người thuộc 38 quốc tịch được xác định tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến.