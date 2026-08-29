Nhân viên Google thử nghiệm mô hình AI Gemini Flash thế hệ tiếp theo

Tập đoàn công nghệ Google vừa ra mắt một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới trong tháng 8/2026 nhưng các nhân viên của Google đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản mô hình AI kế tiếp.

Một số nhân viên đã bắt đầu sử dụng phiên bản thử nghiệm (preview) của mô hình AI Gemini 3.8 Flash. Điều này cho thấy tốc độ chóng mặt của cuộc đua AI, khi Google liên tục tung ra những mô hình AI mới chỉ cách nhau vài tuần để bắt kịp các doanh nghiệp đối thủ OpenAI và Anthropic.

Theo Business Insider, mô hình AI mới này có tên gọi Gemini 3.8 Flash Preview đã được cung cấp cho nhân viên trên Jetski, nền tảng lập trình nội bộ của Google.

Một nhân viên tham gia thử nghiệm cho biết mô hình AI mới này mang lại cảm giác vượt trội rõ rệt so với phiên bản 3.7 Flash, nhưng cũng nhấn mạnh rằng còn quá sớm để đưa ra đánh giá toàn diện.

Tuy vậy, Google đã từ chối bình luận về thông tin trên. Trong bối cảnh mô hình AI 3.5 Pro vẫn chưa ra mắt còn Anthropic và OpenAI đang bứt tốc trong cuộc đua AI, Google hiện không còn sở hữu mô hình AI tiên phong.

Thay vào đó, Google tập trung mạnh vào các mô hình Flash - dòng sản phẩm mang lại tốc độ cao hơn và chi phí thấp hơn cho người dùng - đúng vào thời điểm khách hàng đang ngày càng chú trọng hơn đến chi phí sử dụng mô hình AI.

Google coi đây là những mô hình AI chủ lực phục vụ công việc lập trình và vận hành các tác nhân AI - những hệ thống thường tiêu tốn token nhanh hơn nhiều so với các chatbot thông thường.

Các trợ lý dạng tác nhân được thiết kế để hỗ trợ công việc hàng ngày đang trở thành xu hướng nóng tiếp theo trong nhóm doanh nghiệp công nghệ AI.

Trước đó, Google đã ra mắt tác nhân Gemini Spark vào đầu năm nay, trong khi Meta cũng đang thử nghiệm nội bộ tác nhân AI có tên Hatch.Google đang cải tiến các mô hình Flash với tốc độ rất nhanh. Gemini 3.6 Flash được trình làng vào tháng 7/2026, và phiên bản 3.7 Flash ra mắt chỉ ba tuần sau đó.

Trong cuộc họp báo cáo tài chính quý 2/2026, Giám đốc điều hành (CEO) Sundar Pichai cho biết công ty này đặt mục tiêu duy trì nhịp độ phát hành gần như mỗi tháng một lần.

Việc nhân viên của Google được dùng thử cho thấy khả năng mô hình AI Gemini 3.8 Flash sẽ sớm được phát hành rộng rãi, dù điều này chưa được đảm bảo chắc chắn.

Một số chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ AI cho hay đã phát hiện ra Gemini 3.8 Flash trên Arena AI - một trang web chuyên đánh giá và so sánh hiệu năng các mẫu AI, nơi Google từng sử dụng để thử nghiệm các phiên bản sắp ra mắt trước đây./.

Google triển khai trí tuệ nhân tạo Gemini cho học sinh phổ thông Google Classroom, hệ thống quản lý học tập đang phục vụ hơn 150 triệu học sinh và giáo viên toàn cầu, chính thức mở tab Gemini cho người dùng ở mọi lứa tuổi thay vì giới hạn cho người trên 18 tuổi.