Anthropic ra mắt công cụ AI có thể tự tiến hành thí nghiệm khoa học

Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic đang triển khai phiên bản thử nghiệm của một hệ thống cho phép các trợ lý AI như Claude điều khiển thiết bị khoa học và kỹ thuật để tự tiến hành các thí nghiệm.

Đây được xem là một bước tiến mới của Anthropic trong việc đưa AI từ môi trường số vào thế giới vật lý.

Có tên gọi Model Hardware Standard (MHS), công nghệ này cho phép các tác nhân AI tự vận hành nhiều loại thiết bị có thể được lập trình bằng mã máy tính, trong đó có kính hiển vi phức tạp, hệ thống xử lý chất lỏng, laser và cánh tay robot.

Theo Anthropic, phiên bản thử nghiệm ban đầu sẽ được cung cấp cho một nhóm các phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà phát triển chatbot Claude đang tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh với khách hàng doanh nghiệp và tăng doanh thu thông qua các ứng dụng AI mới.

Anthropic cho biết các tác nhân AI có thể tự phân tích và thực hiện từng bước trong một thí nghiệm, điều chỉnh các thông số theo thời gian thực và trong một số trường hợp có thể tự khắc phục lỗi thiết bị mà không cần sự can thiệp của con người.

Nhờ đó, các nhà nghiên cứu và kỹ sư có thể triển khai những thí nghiệm và quy trình nghiên cứu tự động liên tục, kể cả ngoài giờ làm việc. Ngoài ra, Claude còn có thể tương tác với thiết bị theo cách mang tính khám phá, tương tự cách một nhà khoa học tiếp cận một hệ thống hoặc thí nghiệm chưa quen thuộc.

Theo Anthropic, các nhà khoa học đã quan sát và thấy rằng tác nhân AI theo dõi, điều chỉnh và lặp lại các thí nghiệm theo những cách tương tự các nhà nghiên cứu con người.

Trong một thí nghiệm về thần kinh học, một nhà khoa học của Anthropic quan sát Claude phân tích mô não sống và xác định được alveus, một cấu trúc cụ thể của não, theo Financial Times.

Anthropic cho biết có kế hoạch mã nguồn mở MHS, song trước đó sẽ tiếp tục xây dựng các biện pháp bảo vệ nhằm giảm nguy cơ xảy ra sai sót khi các tác nhân AI trực tiếp tương tác với thiết bị vật lý.

Việc ra mắt MHS tiếp nối động thái của Anthropic hồi tháng 6 vừa qua khi công ty giới thiệu Claude Science - sản phẩm AI đầu tiên được phát triển chuyên biệt cho giới khoa học.

Claude Science cung cấp các tính năng như dựng cấu trúc protein 3 chiều và hỗ trợ nghiên cứu, phát triển thuốc. Với MHS, Anthropic đang đưa AI tiến thêm một bước: từ phân tích dữ liệu khoa học, hình thành giả thuyết sang trực tiếp điều khiển thiết bị để kiểm chứng các giả thuyết trong thế giới thực.

Đây được xem là hướng phát triển đáng chú ý của tác nhân AI, trong đó hệ thống không chỉ đưa ra câu trả lời mà còn có khả năng tự thực hiện một chuỗi nhiệm vụ để đạt mục tiêu nghiên cứu./.

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