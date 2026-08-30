Triều Tiên cải tổ ban lãnh đạo quân đội, cách chức Bộ trưởng Quốc phòng

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 30/8 đưa tin nước này đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo quân sự cấp cao.



Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Song Gi - Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) - đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay thế ông No Kwang Chol.



Ông No Kwang Chol bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng và phải rời khỏi vị trí trong ban lãnh đạo trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban Chấp hành Trung ương WPK.



KCNA cho biết quyết định cải tổ được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Quân ủy Trung ương WPK khóa IX hôm 29/8, dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.



Trong đợt cải tổ mới nhất, Cố vấn Bộ Quốc phòng Pak Jong Chon được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, sau khi được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị WPK khóa IX.



Bên cạnh đó, ông Yu Kwang U - Cục trưởng Cục An ninh KPA - được bổ nhiệm làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị KPA; ông Om Ju Ho - Chính ủy Không quân Triều Tiên - sẽ giữ cương vị Cục trưởng Cục An ninh KPA.



Cũng theo KCNA, hội nghị “đã thảo luận một loạt kế hoạch tái tổ chức cơ cấu để phục vụ mục tiêu cải thiện và phát triển các vấn đề quốc phòng tổng thể trong tương lai.”



Ban Chấp hành Quân ủy Trung ương WPK bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng các vị chỉ huy cấp cao trên cương vị mới sẽ nắm vững tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của Đảng Lao động Triều Tiên và hoàn thành nhiệm vụ một cách có trách nhiệm trên tinh thần hết sức tận tâm và tích cực thực hiện các đường lối và chính sách quân sự của WPK.



Trong một bản tin riêng, KCNA cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gặp đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và quan chức từ các viện nghiên cứu quốc phòng lớn và trao tặng bằng khen vì những đóng góp của họ trong công cuộc phát triển và nâng cao hiệu suất của các hệ thống vũ khí chiến đấu mới.



Gọi đội ngũ nêu trên là “những người yêu nước và anh hùng vĩ đại nhất,” ông Kim Jong Un đánh giá cao “những thành tựu khoa học-công nghệ quân sự đột phá gần đây... là cuộc cách mạng vĩ đại đã mở ra triển vọng vững vàng cho mục tiêu cải thiện triệt để tính hiện đại của các hệ thống vũ khí chiến đấu” phục vụ quân đội Triều Tiên.



Nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ kỳ vọng các nhà nghiên cứu khoa học Triều Tiên “sẽ nâng cao sức mạnh của lực lượng tự vệ một cách áp đảo và mạnh mẽ hơn”./.

Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân để mở rộng quân sự Khi tới dự lễ bàn giao một tàu chiến và trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh mở rộng quân sự, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố nước này đang "trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân."