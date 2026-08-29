Tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa ASEAN và Thụy Sĩ

Nhân kỷ niệm 59 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ đã phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tổ chức “Ngày ASEAN” tại thủ đô Bern.

Tham dự buổi lễ về phía Thụy Sĩ có Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế Thụy Sĩ Helene Budliger Artieda; đại diện các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp Thụy Sĩ.

Buổi lễ cũng có sự tham dự của các vị Đại sứ, Đại biện trong đoàn ngoại giao, các cơ quan đại diện ASEAN tại Thụy Sĩ.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Châu Mai Anh điểm lại chặng đường phát triển của ASEAN trong gần sáu thập kỷ qua, từ một tổ chức ban đầu gồm 5 quốc gia nay đã trở thành cộng đồng với 11 quốc gia thành viên, với dân số gần 700 triệu người.

Thông qua tình hữu nghị, đối thoại và hợp tác, ASEAN đã có những đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại Đông Nam Á cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Về quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ, Đại sứ Châu Mai Anh nhấn mạnh trong một thập kỷ qua, quan hệ Đối tác Đối thoại lĩnh vực giữa hai bên đã từng bước phát triển thành khuôn khổ hợp tác ngày càng thiết thực; Thụy Sĩ đã tích cực tham gia hợp tác trên cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN gồm chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Bên cạnh đó, hợp tác ASEAN-Thụy Sĩ còn phát triển trong nhiều lĩnh vực như đào tạo nghề, phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, chuyển đổi số, nhân quyền và môi trường.

Đại sứ Châu Mai Anh cho rằng trong thời gian tới, hai bên còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như quản trị trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững…, khẳng định trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Bern trong nửa cuối năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá bản sắc ASEAN và thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Thụy Sĩ, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân…

Chúc mừng 59 năm Ngày thành lập ASEAN, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế Thụy Sĩ Helene Budliger Artieda khẳng định, ASEAN hiện là đối tác tổ chức quan trọng hàng đầu của Thụy Sĩ tại khu vực về kinh tế. Kim ngạch thương mại giữa Thụy Sĩ và các nước ASEAN trong những năm gần đây thường xuyên đạt trên 25 tỷ USD mỗi năm.

Các đại biểu theo dõi đoạn phim giới thiệu về quá trình phát triển của ASEAN. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Trong khi đó, các doanh nghiệp Thụy Sĩ đã đầu tư khoảng 80 tỷ USD tại Đông Nam Á, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho người dân ở khu vực. Trong thời gian qua, Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), trong đó Thụy Sĩ là một thành viên, và nhiều nước ASEAN đã ký kết hoặc đã hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, tạo thuận lợi cho tăng trưởng thương mại-đầu tư giữa hai bên.

Quốc Vụ khanh Helene Budliger Artieda nhấn mạnh trong thời gian tới, Thụy Sĩ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với tổ chức ASEAN cũng như các nước thành viên, và triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác đối thoại lĩnh vực ASEAN-Thụy Sĩ.

Trong khuôn khổ sự kiện Ngày ASEAN tại Bern, Đại sứ quán các nước ASEAN đã tổ chức lễ hội ẩm thực và triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ nhằm mang những nét văn hóa đa dạng, giàu bản sắc và truyền thống của ASEAN đến gần hơn với người dân Thụy Sĩ, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình hữu nghị ASEAN-Thuỵ Sĩ./.

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN Lễ thượng cờ ASEAN trở thành thông lệ đáng tự hào của các thành viên và Ban Thư ký ASEAN, thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác của ASEAN.