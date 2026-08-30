Hội trại Thanh niên Việt Nam tại châu Âu - kết nối những người con đất Việt

Tối 28/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Rome (Italy), lễ khai mạc Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 12 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Với chủ đề “Nexus Camp - All Roads Lead to Rome,” sự kiện năm nay đã quy tụ gần 100 trại sinh đại diện cho thế hệ trẻ, du học sinh và thanh niên người Việt đang học tập, làm việc tại nhiều quốc gia châu Âu cũng như từ Việt Nam.



Theo phóng viên TTXVN tại Rome, đến dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, cùng nhiều đại biểu và khách mời quốc tế.



Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chiến lược đối với cộng đồng du học sinh và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Không chỉ đơn thuần là sân chơi giao lưu, hội trại được thiết kế như một không gian học thuật-văn hóa đa chiều. Qua đó, sự kiện góp phần củng cố tính cố kết cộng đồng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển dịch tri thức.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Phương Anh đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội trại lần đầu tiên tại thủ đô Rome. Đại sứ nhấn mạnh sự kiện không chỉ tôn vinh hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, chủ động hội nhập và trân trọng bản sắc dân tộc, mà còn tạo ra diễn đàn quan trọng thúc đẩy mạng lưới trí thức trẻ. Đây chính là nơi ươm mầm cho các ý tưởng sáng tạo, dự án hợp tác và những nghiên cứu thiết thực hướng về dựng xây đất nước.



Về phía Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm khẳng định dù sinh sống, học tập trong những môi trường khác nhau, nhưng thanh niên Việt Nam trên khắp thế giới luôn cùng chung nguồn cội và khát vọng cống hiến.

Anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ mong muốn các bạn trẻ tại châu Âu sẽ cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng những hành động thiết thực. Cụ thể là chủ động học tập, làm chủ công nghệ mới, tích cực nghiên cứu khoa học, hình thành các nhóm chuyên gia trẻ và kết nối các dự án đổi mới sáng tạo.

Thông qua việc mang những giải pháp, tri thức quốc tế về giải quyết các bài toán thực tiễn của Việt Nam, thế hệ trẻ ở nước ngoài sẽ đồng hành một cách hiệu quả nhất cùng sự phát triển của đất nước.



Diễn ra từ ngày 28-30/8, Hội trại Thanh niên Sinh viên tại châu Âu lần thứ 12 mang đến chuỗi hoạt động phong phú gồm giao lưu học thuật, teambuilding, diễn đàn khởi nghiệp và trải nghiệm thực tế.

Chương trình tập trung nâng cao nhận thức của các trại sinh về tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối của trí thức trẻ đối với cộng đồng người Việt tại châu Âu.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN về chủ đề của sự kiện, chị Vũ Thị Bích Diệp - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy - nhấn mạnh điểm nhấn cốt lõi của hội trại năm nay là “Nexus” (Hội tụ).

Hội tụ ở đây không chỉ dừng lại ở một điểm đến địa lý, mà là không gian gặp gỡ của các thế hệ người Việt thứ nhất và thứ hai tại châu Âu. Đây là nơi để cùng học tập, chia sẻ văn hóa, hỗ trợ lẫn nhau và hình thành một cộng đồng người Việt vững mạnh trên trường quốc tế.



Bầu không khí hội trại nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ các đại biểu trẻ. Bạn Nguyễn Minh Quân, sinh viên Đại học Bocconi (Milan), bày tỏ tự hào khi lần đầu tham dự và kỳ vọng sự kiện sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cùng cơ hội mở rộng mạng lưới kết nối.



Còn với Trần Mai Anh - trại sinh đến từ Romania đại diện cho thế hệ người Việt thứ hai sinh ra và lớn lên tại châu Âu, hội trại là dịp đặc biệt để tìm hiểu sâu hơn về di sản văn hóa dân tộc. Mai Anh chia sẻ: “Dù sinh ra hay lớn lên ở bất kỳ quốc gia nào, việc cùng mang trong mình dòng máu Việt Nam chính là sợi dây bền chặt nhất kết nối tất cả chúng em lại với nhau.”



Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 12 ở Rome khẳng định bước phát triển mới trong phong trào thanh niên kiều bào, tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần hướng về nguồn cội của thế hệ trẻ Việt Nam trên toàn thế giới./.

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