Niger kiểm soát tình hình sau vụ nổi loạn của một nhóm binh sỹ tại thủ đô

Bộ trưởng Quốc phòng Niger, Tướng Salifou Mody, ngày 29/8 cho biết lực lượng quốc phòng và an ninh nước này đã từng bước kiểm soát tình hình sau vụ nổi loạn của một nhóm binh sỹ tại thủ đô Niamey, trong đó một số địa điểm chiến lược như Căn cứ không quân 101, sân bay quốc tế Diori Hamani và khu vực gần Phủ Tổng thống bị tấn công.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, Tướng Salifou Mody cho biết một nhóm binh sỹ tại Căn cứ 101 đã có hành động “vi phạm kỷ luật và quy định quân đội,'' tìm cách khống chế một số đồng đội trước khi nổ súng vào các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô.

Lực lượng quốc phòng và an ninh sau đó được triển khai, từng bước giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị ảnh hưởng.

Vụ việc bắt đầu khoảng 1 giờ sáng 29/8 (giờ địa phương), với tiếng súng và các vụ nổ được ghi nhận tại khu vực sân bay Diori Hamani và Căn cứ 101, nơi cũng đặt một căn cứ quân sự. Tiếng súng cũng được nghe thấy tại khu vực Plateau, nơi đặt Phủ Tổng thống và nhiều cơ quan nhà nước quan trọng.

Một số nguồn tin cho biết lực lượng bảo vệ Phủ Tổng thống đã đẩy lùi nhóm binh sĩ tìm cách tiếp cận khu vực này.

Theo Hãng Thông tấn Niger (ANP), tình hình tại Niamey đã lắng dịu, dù vẫn ghi nhận một số tiếng súng rải rác. Hoạt động phát sóng của truyền hình quốc gia Tele Sahel từng bị gián đoạn trong sáng 29/8, sau đó được khôi phục.

Bộ trưởng Quốc phòng Salifou Mody kêu gọi người dân thủ đô bình tĩnh và tiếp tục các hoạt động thường ngày.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Niger đang do chính quyền quân sự điều hành sau cuộc đảo chính tháng 7/2023. Niger cùng Mali và Burkina Faso hiện là thành viên của Liên minh các quốc gia Sahel (AES) và đã rút khỏi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Niger cũng đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến tại khu vực Sahel. Căn cứ 101 và sân bay Diori Hamani từng là mục tiêu của các vụ tấn công trong năm nay.

Tuy nhiên, giới chức Niger xác định vụ việc ngày 29/8 là hành động của một nhóm binh sỹ trong nội bộ lực lượng vũ trang, không phải một cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến.

Hiện chưa có thông tin đầy đủ về số người tham gia, thương vong hoặc động cơ của nhóm binh sỹ. Các lực lượng quốc phòng và an ninh tiếp tục được triển khai nhằm duy trì an ninh và ổn định tại thủ đô./.

Hàng chục dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu ở Niger Theo các nguồn tin, số người thiệt mạng trong vụ tấn công ước tính lên tới hàng chục, trong khi một số người may mắn sống sót cho biết họ thoát chết là nhờ giả vờ nằm im giữa đống thi thể.