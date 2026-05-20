Niger và Trung Quốc ký các thỏa thuận hợp tác dầu khí 1 tỷ USD

Thủ tướng Niger, ông Ali Mahaman Lamine Zeine, mới đây đã chủ trì lễ ký kết nghị định thư hợp tác mới với Tập đoàn Thăm dò và Khai thác Dầu khí Trung Quốc, gọi đây là bước tiến quan trọng đối với ngành dầu khí nước này.

Theo đó, hai dự án dầu mỏ lớn là Dinga Deep và Abolo-Yogou sẽ được tái khởi động với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD.

Các dự án này sẽ nâng sản lượng dầu thô của Niger từ 110.000 thùng/ngày lên 145.000 thùng/ngày vào cuối năm 2029.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, Niger cũng giành được 45% cổ phần trong Công ty Đường ống Dầu Tây Phi - công ty con của Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Trung Quốc (CNPC) - đang vận hành tuyến đường ống kết nối Niger với Benin.

Chi phí vận chuyển dầu thô xuất khẩu qua tuyến đường ống này đã được giảm từ 27 USD xuống còn 15 USD/thùng, giúp Niger tiết kiệm hơn 106 triệu USD mỗi năm.

Thỏa thuận mới được ký gần một năm sau khi chính quyền quân sự Niger bắt đầu siết chặt việc giám sát sự tham gia của nước ngoài trong ngành dầu khí, đặc biệt nhắm vào sự hiện diện áp đảo của lao động Trung Quốc trong ngành này.

Thỏa thuận mới cũng bao gồm cam kết tạo khoảng 450 việc làm cho người Niger vào năm 2030, mở rộng cơ hội thầu phụ cho doanh nghiệp trong nước và thu hẹp khoảng cách tiền lương giữa lao động nước ngoài và lao động địa phương.

Năm 2025, Bộ trưởng Dầu mỏ Niger Sahabi Oumarou đã yêu cầu CNPC và nhà máy lọc dầu SORAZ chấm dứt hợp đồng với các lao động nước ngoài đã làm việc tại Niger quá 4 năm.

Động thái này diễn ra sau khi ba lãnh đạo cấp cao người Trung Quốc của CNPC, Công ty Đường ống Dầu Tây Phi và nhà máy lọc dầu SORAZ bị trục xuất do tranh cãi về điều kiện làm việc và chênh lệch tiền lương giữa lao động nước ngoài và lao động bản địa.

Việc ký kết thỏa thuận cho thấy giai đoạn can dự mới của Trung Quốc ở vùng Sahel, trong bối cảnh chính phủ các nước thành viên Liên minh các quốc gia vùng Sahel (AES) đang tìm kiếm đối tác chiến lược mới ngoài các nước phương Tây, đồng thời tăng cường quyền kiểm soát của nhà nước đối với hạ tầng năng lượng trọng yếu./.

