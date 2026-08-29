Nepal kêu gọi sự giúp đỡ chuyên môn để bảo quản thi thể được tìm thấy

Ngày 29/8, Ngoại trưởng Nepal, ông Shisir Khanal cho biết chi phí tái thiết Nepal sau trận trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc có thể lên tới hàng tỷ USD.

Phát biểu với báo giới tại Kathmandu 3 ngày sau thảm họa, ông Khanal cho biết "điều cấp bách hiện nay là cứu hộ và cứu sống người nhiều nhất có thể", nhưng quy mô của thảm họa đã vượt quá khả năng của chính phủ. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ.

Ngoại trưởng Nepal cho biết hàng trăm thi thể đã được tìm thấy ở hạ lưu và có nguy cơ phân hủy nhanh chóng vì đã ở trong nước quá lâu.

Trong khi đó, năng lực y tế của Nepal rất hạn chế, không thể bảo quản các thi thể này trong trạng thái đông lạnh trong thời gian dài.

Vì vậy, ông kêu gọi sự giúp đỡ chuyên môn để xác định và bảo quản các thi thể được tìm thấy “cho đến khi... chúng tôi tìm được người thân của những người đã qua đời trong thảm họa này".

Ông cho biết thêm rằng Chính phủ Nepal cũng đang xem xét việc sử dụng xe tải đông lạnh, giống như loại dùng để bảo quản hàng hóa dễ hư hỏng, để phục vụ công tác bảo quản thi thể.

Việc xác định danh tính các thi thể cũng là một thách thức lớn khác. Ngoại trưởng Khanal cho biết: "Chúng tôi cần năng lực pháp y. Lấy mẫu ADN, xét nghiệm ADN và báo cáo,” những năng lực còn rất hạn chế ở Nepal.

Theo thông báo của Hội đồng Du lịch Nepal ngày 29/8, số du khách nước ngoài được cứu sống sau trận lũ quét tăng lên 184 người, trong khi 420 người vẫn mất tích.

Thông báo trên mạng xã hội X, Hội đồng Du lịch Nepal cho biết: "Tính đến 13h30 giờ địa phương (tức 14h45 theo giờ Hà Nội) ngày 29/8, 184 du khách đã được cứu sống, 3 người đang liên lạc với chính quyền và 420 người vẫn đang mất liên lạc."

Trong một diễn biến khác, ngày 28/8, Canada thông báo sẽ cung cấp 5 triệu CAD (khoảng 3,6 triệu USD) để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ sau trận lũ lụt tàn phá ở Nepal.

Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng đã thông báo viện trợ khẩn cấp 500.000 USD cho Nepal nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, cứu trợ sau trận lũ quét và sạt lở đất.

Trận lũ lớn và các vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực miền núi Himalaya, gần biên giới Nepal và Trung Quốc, đã gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tính đến 17h00 theo giờ Việt Nam, các đội cứu hộ đã tìm thấy 626 thi thể, và hơn 2.426 người đang mất tích ở Nepal. Ban đầu, nguyên nhân được cho là do động đất và xảy ra sạt lở đất sau đó.

Tuy nhiên, ngày 27/8, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết hoạt động địa chấn này là do sự sụp đổ của sông băng chứ không phải do chấn động ngầm dưới lòng đất./.

Nepal nỗ lực giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong đường hầm thủy điện Nepal đang khẩn trương sử dụng thiết bị khoan và huy động lực lượng trong nước cùng sự hỗ trợ của Ấn Độ để giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong đường hầm thủy điện sau trận lũ lụt nghiêm trọng.