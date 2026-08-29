Thiếu nhi Việt Nam giành Giải Vàng cuộc thi vẽ tranh quốc tế tại Hong Kong

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, trong khuôn khổ Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh toàn cầu "Bảo vật Quốc gia nhìn ra Thế giới" (National Treasures Seeing the World) vừa diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa Cố cung Hong Kong, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thí sinh 13 tuổi Hoàng Ngọc Hân của Việt Nam đã xuất sắc giành Giải Vàng bảng Thanh thiếu niên với tác phẩm "Chim Lạc của Quê hương" (The Lac bird of Homeland).

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi dành cho thanh thiếu niên từ 6-18 tuổi, diễn ra từ ngày 24-27/8 tại Khu văn hóa Tây Cửu Long.

Sự kiện do Quỹ Hong Kong Shine Tak Foundation khởi xướng và tổ chức nhằm khuyến khích thế hệ trẻ khám phá sự đa dạng văn hóa thông qua ngôn ngữ hội họa.

Cuộc thi lần đầu tiên ra mắt đã thu hút hơn 10.000 thí sinh đến từ 13 quốc gia tham gia như Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Kazakhstan, Iran, Guyana, Senegal...

Ban Tổ chức đã chọn lọc 80 tác phẩm xuất sắc nhất để trưng bày tại lễ trao giải, phản ánh sự đa dạng văn hóa cùng sức sáng tạo dồi dào của thế hệ trẻ.

Tác phẩm đoạt Giải Vàng bảng Thanh thiếu niên "Chim Lạc của Quê hương" (The Lac bird of Homeland) của Hoàng Ngọc Hân đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn và khách tham quan.

Bức tranh khắc họa hình ảnh chim Lạc - biểu tượng tự do, độc lập và sức sống vượt thời gian bắt nguồn từ trống đồng Đông Sơn. Bố cục tác phẩm được kết nối hài hòa giữa ba không gian trời, đất và biển, kết hợp hình ảnh dòng sông, núi rừng kiên cường cùng đại cảnh "Cửu Ngư Quần Hội" tượng trưng cho sự thịnh vượng và kế thừa truyền thống văn hóa qua nhiều thế hệ.

Chia sẻ về ý tưởng sáng tác, tác giả Hoàng Ngọc Hân cho biết: "Dù chim Lạc có bay cao đến đâu, nó vẫn luôn hướng về cội nguồn quê hương. Đối với em, đó là biểu tượng kết nối quá khứ tự hào với tương lai tươi sáng của Việt Nam."

Buổi lễ trao giải có sự tham dự của hơn 40 đại biểu cấp cao chính quyền Hong Kong cùng các đại diện ngoại giao, Tổng Lãnh sự đến từ nhiều quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quỹ Shine Tak Foundation, ông Lam Quốc Khánh (Lam Kwok Hing) nhấn mạnh nghệ thuật chính là cầu nối kết nối thế giới, giúp thế hệ trẻ vượt qua ranh giới địa lý để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quỹ kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, ông Trần Lệnh Hoằng (Chan Ling Fung) đánh giá cao góc nhìn đa dạng của các thí sinh và cho biết Ban Tổ chức dự kiến sẽ chuyển thể một số tác phẩm xuất sắc thành tài sản kỹ thuật số (NFT) cùng các phim hoạt hình ngắn để trình chiếu rộng rãi trên không gian mạng.

Đáng chú ý, ngoài giải Vàng bảng Thanh thiếu niên của Hoàng Ngọc Hân, Việt Nam còn đoạt trọn bộ các giải Vàng, Bạc, Đồng ở cả lứa tuổi thiếu nhi cũng như thanh thiếu niên, bao gồm tại Bảng Thanh thiếu niên, Giải Vàng thuộc về tác phẩm "Chim Lạc của quê hương" của tác giả Hoàng Ngọc Hân (13 tuổi), Giải Bạc thuộc về tác phẩm "Chim hạc và các biểu tượng di sản trong tâm hồn Việt" của tác giả Bùi Thái Khanh (17 tuổi), và Giải Đồng thuộc về tác phẩm "Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên" của tác giả Nguyễn Thị Hoài Chuyên (14 tuổi);

Tại Bảng Thiếu nhi, Giải Vàng thuộc về tác phẩm "Hành trình của ba chú rùa" của tác giả Ngô Mai Linh (8 tuổi), Giải Bạc thuộc về tác phẩm "Mã đáo thành công" của tác giả Ngô Mai Vy (12 tuổi), và Giải Đồng thuộc về tác phẩm "Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp" của tác giả Lê Khả Hân (6 tuổi).

Theo kế hoạch, các tác phẩm đoạt giải sẽ được tiếp tục triển lãm tại Hong Kong và in trong tập san kỷ niệm "Album Nghệ thuật Bảo vật Quốc gia Thế giới" để gửi tới các cơ quan chính phủ, cơ sở giáo dục và thư viện của các quốc gia tham dự.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, các thí sinh đoạt giải cũng tham gia chuỗi hoạt động du lịch văn hóa, trải nghiệm công nghệ và giao lưu cộng đồng tại Hong Kong./.

Phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện APEC Việt Nam Bộ nhận diện hình ảnh sẽ đồng hành xuyên suốt tại tất cả hội nghị, sự kiện, hoạt động đối ngoại, các sản phẩm truyền thông và hoạt động quảng bá của Năm APEC 2027.